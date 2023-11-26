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Врач рассказала о способах защиты от вирусов в общественных местах

Врач Мифтахова: для профилактики ОРВИ важнее употреблять белок, а не витамин C
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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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Ежегодные сезонные эпидемии гриппа возникают обычно в осенне-зимний период, а с аденовирусной, риновирусной инфекцией мы можем сталкиваться круглогодично. Об этом 26 ноября «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт BestDoctor Дарья Мифтахова.

Мифтахова подчеркнула, что эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости в основном составляют дети — 64%.

«Если говорить о структуре самой ОРВИ, то это микс возбудителей, в состав которого входят различные вирусные инфекции, как правило, сопровождаемые и бактериальным возбудителем. <…> ОРВИ остается неконтролируемой инфекцией вследствие широкого спектра возбудителей (более 200), высокой контагиозности (заразности), отсутствием для большинства из них вакцинопрофилактики и формированием устойчивости к лекарствам», — рассказала она.

Врач объяснила, что поддерживать противоинфекционную активность при современной жизни достаточно сложно из-за огромного количества факторов, которые оказывают влияние на мукозальный иммунитет, ослабляя защитные функции.

К этим факторам можно отнести стресс, нерациональное питание, снижение мышечной массы из-за низкой физической активности, вредные привычки, неконтролируемые хронические заболевания, отметила Мифтахова.

«Мы постоянно контактируем с вирусными агентами, но при адекватном иммунном ответе заболевание не формируется. Системы иммунитета слизистых (мукозальный иммунитет) — это основная арена воспалительного процесса при вирусной инфекции», — добавила врач.

Врач подчеркнула, что самые простые меры защиты оказываются высокоэффективными с позиции доказательной медицины. Нужно лишь соблюдать личную гигиену, чаще мыть руки, проветривать помещение и проводить влажную уборку.

«Регулярно занимайтесь физическими упражнениями, в том числе силовыми нагрузками, обеспечьте себе отдых и полноценный сон», — поделилась она.

Рекомендуется употреблять достаточное количество белка и обратить внимание именно на него, а не на потребление витамина C, заключила Мифтахова.

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Ранее, 25 ноября, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков предупредил об увеличении риска заболеть при переохлаждении. Он отметил, что простудные заболевания возникают у человека не из-за переохлаждений. Однако это может быть первичным триггером, к которому присоединяется инфекция. По словам иммунолога, за счет перепадов резистентность тканей снижается и инфекции садятся на более благоприятную почву.

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