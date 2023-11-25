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Глава Минстроя допустил сохранение льготной ипотеки после 1 июля 2024 года

Минстрой: власти РФ обсуждают варианты сохранения льготной ипотеки после 1 июля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Льготные ипотечные программы будут сохранены и после 1 июля 2024 года, обсуждается несколько подобных вариантов, сообщил журналистам на выставке-форуме «Россия» министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«Во-первых, окончательно рано говорить, давайте поработаем до 1 июля. Во-вторых, льготные программы всё равно будут в определенной схеме сохраняться. Вариантов пока много, но окончательного решения нет», — сказал он журналистам.

Файзуллин добавил, что программа льготной ипотеки поддержала строительную отрасль России.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что крупные российские банки зафиксировали рост спроса россиян на комбинированные ипотечные программы. Они позволяют выплатить часть ссуды свыше установленного госпрограммами субсидируемого лимита по рыночной ставке.

До этого, 14 ноября, Файзуллин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отмечал, что ипотечная программа в индивидуальном жилищном строительстве должна быть выделена в отдельный проект. По словам министра, в системе строительства жилья необходимо отрабатывать отдельные меры поддержки.

В начале ноября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство страны направит на программы льготного кредитования для россиян дополнительно 95 млрд рублей. Он отметил, что в данной сфере правительство реализует широкий комплекс мер, включая системную поддержку программ льготных кредитов.

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До этого, 2 ноября, банк «ДОМ.РФ» сообщил о снижении на 0,4 п.п. ставки по всем льготным ипотечным госпрограммам в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Так, «Семейная ипотека» будет доступна по ставке от 4,2%, «Льготная на новостройки» — от 6,2%, «IT-ипотека» — от 3,2%, «Дальневосточная» — от 1,2%.

В декабре 2022 года власти продлили действие программ «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека» до июня 2024 года включительно. Ставки по субсидируемым государством кредитам — 8 и 6% соответственно.

Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15%.

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