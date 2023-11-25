Политолог заявил о переосмыслении Украиной своих позиций по переговорам с РФ

Заявление главы фракции пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Давида Арахамии об отказе от переговоров с Россией в 2022 году являются переосмыслением позиций руководства страны за последние два года. Об этом 25 ноября заявил «Известиям» политолог и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

«Нынешнее время во многом характеризуется для представителей политической элиты Украины как переосмысление своих позиций, которые были за последние почти уже два года, то есть с начала специальной военной операции», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что отсутствие ощутимых успехов на поле боя и перспектив каких-либо завоеваний будет способствовать тому, что всё большее количество политиков на Украине будут делать подобные заявления.

При этом Денисов отметил важность конвертации этого в конкретные предложения или решения, связанные с урегулированием конфликта и обозначением образа будущего страны.

«Хорошо, что подобные заявления появляются, но они должны быть трансформированы, конечно же, в политические решения, которые будут вполне конкретными, осязаемыми и направленными на урегулирование конфликта», — подытожил Денисов.

Днем ранее Арахамия заявил, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. По его словам, Джонсон во время своего визита в Киев заявил: «Давайте будем просто воевать».

Ранее в тот же день экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что глава британского МИДа Дэвид Кэмерон вынуждал президента Украины Владимира Зеленского к заключению мира с РФ, в частности угрожал отзывом его личной охраны. Он также подчеркнул, что британцы фактически имеют контроль над охраной, которая окружает Зеленского.

22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.