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МВД заявило о проведении проверки после задержания полковника юстиции

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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После задержания сотрудника одного из следственных подразделений Санкт-Петербурга начата проверка. Об этом в субботу, 25 ноября, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Речь идет о полковнике юстиции из следственного отдела главка ведомства Игоре Шиховцове, которого полиция задержала по обвинению во взяточничестве.

По данным правоохранителей, в ходе расследования они выявили публикацию в Сети, свидетельствующую о противоправных действиях задержанного. Для проверки полученных материалов привлечены сотрудники управления собственной безопасности (УСБ).

«В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке», — поясняется в сообщении ведомства.

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О задержании Шиховцова стало известно днем ранее, его подозревают в получении взятки в 8 млн рублей. По предварительной информации, полковника задержали не с поличным, а по показаниям адвоката Олега Касатенко, которого задержали в тот же день.

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