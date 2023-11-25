Экстренное предупреждение о непогоде объявили в 14 регионах России

В Белгородской, Московской, Костромской, Воронежской областях и ряде других регионов Центрального федерального округа 26 и 27 ноября прогнозируются сильные снегопады, ветер, гололедица и гололед. Опасную погоду также стоит ожидать в Сочи. Об этом 25 ноября сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он предупредил, что в ближайшие дни ряд регионов Центрального федерального округа ожидает очень серьезный комплекс неблагоприятных погодных явлений.

«В Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Тульской, Рязанской областях 26 ноября днем будут сильный снег, мокрый снег, его налипание, гололед, гололедица, ветер до 15–20 м/с», — сообщил метеоролог.

Он добавил, что 27-го числа аналогичная погода придет в Смоленскую, Московскую, Тверскую, Ярославскую и Костромскую области.

Отмечается, что в Сочи 26 ноября и в ночь на 27 ноября пройдет сильный дождь, возможны ливни с грозами и град. Порывы ветра будут достигать 22–27 м/с.

«На реках ожидаются подъемы уровней воды, возрастет риск схода селевых потоков, а волнение моря будет до шести баллов. Кроме того, существует опасность формирования смерчей над морем», — сказал Вильфанд.

Ранее, 25 ноября, Вильфанд предупредил об аномальных морозах в ряде регионов России. В регионах Северо-Западного федерального округа в ближайшие дни ожидаются морозы до –25…–19 градусов. Аномальное похолодание также придет в Тверскую, Ярославскую области, Приморский, Хабаровский края и на Сахалин.

До этого, 24 ноября, в Сахалинской области было объявлено экстренное предупреждение из-за сильного снегопада и ветра.