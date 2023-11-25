Вильфанд предупредил об аномальных морозах в ряде регионов России

В регионах Северо-Западного федерального округа в ближайшие дни ожидаются морозы до –25…–19 градусов. Аномальное похолодание также придет в Тверскую, Ярославскую области, Приморский, Хабаровский края и на Сахалин. Об этом 25 ноября сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что когда температура ниже нормы на семь и более градусов зимой, такую погоду можно считать опасным метеорологическим явлением. Такие аномалии как раз ожидаются в Северо-Западном федеральном округе.

«В Архангельской области, например, температура будет ниже нормы на 13–15 градусов с 25 по 27 ноября, то есть морозы будут трещать до –25 градусов. В Мурманской области 26–27 ноября ожидаются морозы до –23 градусов, что на 12–13 градусов ниже нормы. Аналогичное похолодание будет в Карелии, Ненецком автономном округе, в общем, практически на всей территории округа», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра.

Сильные морозы до –19…–15 градусов, что ниже климатической нормы на 8–13 градусов, прогнозируются с 25 по 27 ноября и в Ленинградской области. В Тверскую и Ярославскую области аномальное похолодание придет 25–26 ноября, там ожидается до –15…–12. На Сахалине температура опустится до –20 градусов, что на шесть–семь градусов ниже нормы.

«Холодная погода будет также на юге Хабаровского края и в Приморье, где аномалии будут минус 5–6 градусов», — добавил Вильфанд.

Ранее, 24 ноября, в Сахалинской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного снегопада и ветра.

В этот же день Вильфанд рассказал, что сильные осадки в виде снега и дождя в ближайшие дни прогнозируются в ряде регионов России. Осадки пройдут в Псковской, Смоленской, Ивановской, Владимирской, Калужской, Московской, Тульской, Липецкой, Тамбовской и Рязанской областях. В Свердловской области прогнозируется сложная погодная ситуация из-за возникающих гололедно-изморозевых отложений. На юге Центрального федерального округа, а точнее, в Курской, Воронежской областях, 26 ноября пройдут мокрый снег и дождь.