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Сильные осадки в виде снега и дождя ожидаются в ряде регионов России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сильные осадки в виде снега и дождя в ближайшие дни прогнозируются в ряде регионов России. Об этом 24 ноября рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В центре европейской России — Псковской, Смоленской областях — ночью сильный снег и мокрый снег. В Ивановской, Владимирской, Калужской, Московской, Тульской, Липецкой, Тамбовской областях сильный снег. Сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья и гололед прогнозируются в Рязанской области», — отметил он.

В Свердловской области прогнозируется сложная погодная ситуация из-за возникающих гололедно-изморозевых отложений. На юге Центрального федерального округа, а точнее в Курской, Воронежской областях, 26 ноября пройдет мокрый снег и дождь.

В Белгородской области, помимо сильных осадков в виде мокрого снега и дождя, ожидается гололед и усиление ветра до 15–20 м/с.

В Омской области и Республике Алтай пройдут осадки мокрого снега и дождя, прогнозируется метель и гололедица, при этом порывы ветра достигнут 21 м/с. С пятницы по воскресенье на Камчатке ожидается сильный снег, метель и ветер на побережье до 25–30 м/с.

Вильфанд отметил, что самым сложным регионом станет юг европейской части России, куда дойдут холодные воздушные массы и с 24 по 26 ноября будет мокрый снег и дождь. 24 и 25 ноября возможны ливневый дождь, гроза и ветер 25 м/с.

Из-за продолжительного сохранения такой погоды в Краснодарском крае, на притоках Кубани и реках Черноморского побережья прогнозируется подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок. А в Крыму прогнозируется сильный дождь и усиление ветра.

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Ранее, 23 ноября, в Магаданской области выпустили экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. В связи с этим в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском муниципальных округах есть вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением линий электропередачи и линий связи.

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