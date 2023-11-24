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В Сахалинской области объявлено экстренное предупреждение из-за снега

МЧС: в Сахалинской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного снега
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Фото: ТАСС/Николай Михальченко
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В Сахалинской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного снегопада и ветра. Об этом 24 ноября сообщает главное управление МЧС России по региону со ссылкой на сахалинский Росгидромет.

По прогнозам синоптиков, в этот день в Ногликском и Охинском районах прогнозируется снег. Ночью на востоке региона снегопад усилится. Также на побережьях будут отмечаться ветер с порывами 18–23 м/с и метель.

«В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию», — говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

Специалисты ведомства контролируют обстановку в регионе во время неблагоприятных погодных условий. Жителям области тем не менее порекомендовали не покидать населенные пункты без особой необходимости, отложить поездки, например, на рыбалку или охоту. Также сотрудники МЧС советовали быть внимательнее рядом с деревьями или электрическими опорами, которые могут упасть.

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Ранее в этот день эксперты «Яндекс Погоды» также спрогнозировали холодную погоду в Омске, Санкт-Петербурге и Иркутске. Отмечалось, что в ближайшее время ожидается снег, температура будет варьироваться от -8 до -6 градусов.

До этого, 22 ноября, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил «Известиям», что в декабре и в Московской области снегопады будут частым явлением, и снежный покров будет расти. В декабре преобладающими станут температуры от -2…-7, возможны периоды с около нулевыми температурами, то есть кратковременные оттепели, но их продолжительность будет небольшая.

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