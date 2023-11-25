Любые договоренности по конфликту на Украине должны проходить через референдум. Об этом 24 ноября сообщил глава фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.

Он отметил, что в настоящее время Украина не может сесть за стол переговоров с Россией из-за «очень плохой переговорной позиции».

«Давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет? Если кто-то что-то будет подписывать, и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют <…> такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум», — рассказал Арахамия в интервью телеканалу «1+1».

Арахамия добавил, что по этому вопросу возникают трудности из-за очень полярных взглядов, и возможные соглашения должны пройти через референдум.

Ранее, 24 ноября, Арахамия выразил уверенность, что Россия сразу же согласится на проведение переговоров, как только Украина их предложит. Он также сообщил, что конфликт на Украине мог бы закончиться еще весной прошлого года, если бы страна согласилась на нейтралитет.

22 ноября канцлер Германии Олаф Шольц призвал положить конец украинскому конфликту. Он обратился к президенту РФ Владимиру Путину, который впервые с начала спецоперации принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20, с призывом прекратить боевые действия на Украине.

В свою очередь, Путин заявил, что боевые действия — это трагедия и нужно думать о ее прекращении. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине.

20 ноября Зеленский выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он подчеркнул, что исключает дружбу с РФ.

18 октября Путин заявлял, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.