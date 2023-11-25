Ущерб от беспорядков в Дублине составил несколько миллионов евро
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар оценил ущерб от недавних беспорядков в Дублине в десятки миллионов евро. Об этом пятницу, 24 ноября, сообщает ирландская телекомпания RTE.
«Предполагаемая стоимость беспорядков, произошедших прошлой ночью в Дублине, исчисляется десятками миллионов евро», — говорится в материале.
Кроме того, указывается, что помощь пострадавшему от произошедших погромов бизнесу будет предоставляться с учетом имеющегося уровня страховки.
Телекомпания также подчеркивает, что в данный момент угроз безопасности для граждан ирландской столицы не наблюдается, по городу осуществляется дополнительное патрулирование местной полицией.
Об атаке мужчины с ножом на прохожих в центре Дублина стало известно 23 ноября. Пострадавшие и сам нападавший были госпитализированы. Уточнялось, что совершивший нападение на трех детей и женщину является уроженцем другой страны, проживающим в Ирландии 20 лет. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет, национальность предполагаемого преступника также не называется.
Позднее сообщалось, что в ирландской столице начались столкновения с местными сотрудниками полиции и спецназа в результате произошедшего нападения. Участники беспорядков совершили поджог одного из автомобилей патрульной службы, одновременно выпустив сигнальные ракеты в сотрудников правопорядка.