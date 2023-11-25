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Ущерб от беспорядков в Дублине составил несколько миллионов евро

RTE: премьер оценил ущерб от беспорядков в Дублине в десятки миллионов евро
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар оценил ущерб от недавних беспорядков в Дублине в десятки миллионов евро. Об этом пятницу, 24 ноября, сообщает ирландская телекомпания RTE.

«Предполагаемая стоимость беспорядков, произошедших прошлой ночью в Дублине, исчисляется десятками миллионов евро», — говорится в материале.

Кроме того, указывается, что помощь пострадавшему от произошедших погромов бизнесу будет предоставляться с учетом имеющегося уровня страховки.

Телекомпания также подчеркивает, что в данный момент угроз безопасности для граждан ирландской столицы не наблюдается, по городу осуществляется дополнительное патрулирование местной полицией.

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Об атаке мужчины с ножом на прохожих в центре Дублина стало известно 23 ноября. Пострадавшие и сам нападавший были госпитализированы. Уточнялось, что совершивший нападение на трех детей и женщину является уроженцем другой страны, проживающим в Ирландии 20 лет. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет, национальность предполагаемого преступника также не называется.

Позднее сообщалось, что в ирландской столице начались столкновения с местными сотрудниками полиции и спецназа в результате произошедшего нападения. Участники беспорядков совершили поджог одного из автомобилей патрульной службы, одновременно выпустив сигнальные ракеты в сотрудников правопорядка.

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