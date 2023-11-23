Реклама
Прямой эфир
Мир
Политик Филиппо предложил Франции выйти из ЕС ради сохранения независимости
Мир
В Польше ни один приглашенный Моравецким политик не явился на встречу с ним
Экономика
Мишустин назвал приоритетной задачей укрепление финансовой устойчивости РФ
Мир
Самолет МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира
Интернет и технологии
Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о СВО
Армия
Медведев заявил о важности для СВО массового производства недорогих дронов
Мир
В НАТО заявили о необходимости создания «военного Шенгена»
Мир
Новый посол Великобритании указал на важность решений РФ для всего мира
Политика
В Совфеде назвали недружественным шагом закрытие Финляндией КПП на границе с РФ
Недвижимость
Минстрой повысит норматив стоимости 1 кв. м в I полугодии 2024 года
Общество
В Москве ожидаются сильный ветер и снегопад в ночь на 24 ноября
Спорт
В Швейцарии прошла жеребьевка стыковых матчей Евро-2024
Мир
Лукашенко назвал ядерное оружие в Белоруссии гарантией безопасности в регионе
Мир
Гаврилов указал на проблемы бюджета США из-за помощи Украине

Мужчина с ножом напал на прохожих в центре Дублина

0
Фото: Global Look Press/Cezary Kowalski
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина с ножом атаковал прохожих в центре Дублина, сообщила 23 ноября ирландская телерадиовещательная компания (RTE).

Инцидент произошел неподалеку от площади Парнелл в северной части ирландской столицы.

По данным RTE, мужчина сначала атаковал женщину с ребенком, а потом еще двоих детей. Они госпитализированы. Уточняется, что сам нападавший также доставлен в больницу.

На данный момент центральная часть города, где произошло ЧП, перекрыта, проводятся следственные действия. Других подробностей на данный момент нет. Полиция не рассматривает версию теракта и считает, что речь идет об отдельно взятом инциденте.

Ранее, 18 октября, в польской Познани неизвестный мужчина напал с ножом на дошкольников, тяжело ранив пятилетнего ребенка. Группа детей находилась на прогулке, когда к ним подошел незнакомец. Позднее стало известно, что ребенок скончался от полученных травм в больнице. Напавшим на детей оказался 71-летний мужчина, который живет недалеко от детского сада. Его задержала женщина-полицейский, которая не была на службе в этот день и просто проходила мимо.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023