Мужчина с ножом напал на прохожих в центре Дублина
Мужчина с ножом атаковал прохожих в центре Дублина, сообщила 23 ноября ирландская телерадиовещательная компания (RTE).
Инцидент произошел неподалеку от площади Парнелл в северной части ирландской столицы.
По данным RTE, мужчина сначала атаковал женщину с ребенком, а потом еще двоих детей. Они госпитализированы. Уточняется, что сам нападавший также доставлен в больницу.
На данный момент центральная часть города, где произошло ЧП, перекрыта, проводятся следственные действия. Других подробностей на данный момент нет. Полиция не рассматривает версию теракта и считает, что речь идет об отдельно взятом инциденте.
Ранее, 18 октября, в польской Познани неизвестный мужчина напал с ножом на дошкольников, тяжело ранив пятилетнего ребенка. Группа детей находилась на прогулке, когда к ним подошел незнакомец. Позднее стало известно, что ребенок скончался от полученных травм в больнице. Напавшим на детей оказался 71-летний мужчина, который живет недалеко от детского сада. Его задержала женщина-полицейский, которая не была на службе в этот день и просто проходила мимо.