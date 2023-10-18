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Раненный ножом пятилетний ребенок в Польше скончался в больнице

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Michal Fludra
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В результате нападения мужчины в польской Познани на дошкольников пятилетний ребенок из группы скончался в больнице. Об этом сообщает RMF FM в среду, 18 октября.

«Пятилетний Мауриций скончался на операционном столе после нападения с ножом в Познани», — уточняет радиостанция.

Напавшим на детей оказался 71-летний мужчина, который живет недалеко от детского сада. Его задержала женщина-полицейский, которая не была на службе в этот день и просто проходила мимо. Уточняется, что мотивы мужчины до сих пор неизвестны. Кроме мальчика никто не пострадал.

Нападение на группу дошкольников в польской Познани произошло ранее в этот день. По данным радиостанции, группа детей находилась на прогулке с воспитателями, когда к ним подошел незнакомец. Сначала он начал кричать и угрожать дошкольникам, что убьет их, а затем ударил ножом пятилетнего ребенка и попытался скрыться.

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