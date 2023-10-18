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В результате нападения на дошкольников мужчина ранил ребенка в Польше

Мужчина в Польше напал с ножом на дошкольников, ранив пятилетнего ребенка
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Фото: TASS/EPA/LUKASZ GAGULSKI
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В Польше неизвестный мужчина напал с ножом на дошкольников, тяжело ранив пятилетнего ребенка. Об этом в среду, 18 октября, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на польских представителей скорой помощи.

Инцидент произошел в польской Познани. Группа детей находилась на прогулке, когда к ним подошел незнакомец.

«Сначала он якобы угрожал детям, затем ранил 5-летнего мальчика и скрылся с места происшествия», — передает слова представителя скорой помощи города Якуба Вакулука RMF FM.

По информации источника, нападавшего задержали после погони, им оказался пожилой человек. На данный момент за жизнь ребенка борются врачи.

Ранее, 13 октября, в средней школе Гамбетта в Аррасе (Па-де-Кале) во Франции неизвестный убил учителя и ранил нескольких человек. Полиция задержала подозреваемого, которому около 20 лет. Им оказался бывший ученик школы.

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