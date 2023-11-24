Нападение на детей с ножом в Дублине совершил выходец из другой страны
Совершивший нападение на трех детей и женщину в центре Дублина мужчина — уроженец другой страны, проживающий в Ирландии 20 лет. Об этом 23 ноября сообщил в прямом эфире корреспондент Ирландской телерадиовещательной компании (RTE) Пол Рейнолдс, ссылаясь на правоохранительные органы.
«Полиция сказала нам, что подозреваемый, хотя и приехал в эту страну из другого государства, жил здесь более 20 лет, он гражданин Ирландии», — сказал он.
Официального подтверждения этой информации на данный момент нет, национальность предполагаемого преступника также не называется.
Ранее, 23 ноября, мужчина с ножом атаковал прохожих в центре Дублина. Пострадавшие госпитализированы. Уточняется, что сам нападавший также доставлен в больницу.
Позднее сообщалось, что в ирландской столице начались столкновения с местными сотрудниками полиции и спецназа в результате произошедшего нападения. Участники беспорядков совершили поджог одного из автомобилей патрульной службы, одновременно выпустив сигнальные ракеты в сотрудников правопорядка.