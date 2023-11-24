Злые улицы: нападение на детей привело к беспорядкам в Дублине

23 ноября в центре Дублина неизвестный напал с ножом на группу детей, среди них есть раненые. Подозреваемый задержан. Инцидент вызвал возмущение среди горожан, начались массовые беспорядки. Подробности — в фотогалерее "Известий"
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Полицейские работают на месте предполагаемого нападения, в результате которого пострадали несколько детей в Дублине
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Место, где, предположительно, было совершено нападение на детей с ножом, было оцеплено
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Суперинтендант Лиам Джерати дал комментарии на пресс-конференции после инцидента
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Толпа людей собралась возле место предполагаемого нападения
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Во время демонстрации люди разбили окно автобуса
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Один из участников беспорядков, отталкивающий щит офицера полиции
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Фото: REUTERS/Cillian Sherlock
После инцидента на Парнелл-сквер-Ист, в результате которого пострадали несколько человек, в центре Дублина разбили окно в одном из магазинов
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
На месте предполагаемого нападения на детей в Дублине начался пожар
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Согласно сообщению суперинтенданта Патрика МакМенамина, более 400 сотрудников Охраны правопорядка Ирландии продолжают патрулирование, однако в центре города спокойно, ситуация стабилизирована. В результате беспорядков никто из людей серьезно не пострадал
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