В ГД прокомментировали слова Пашиняна о якобы затягивании РФ поставок оружия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается оправдаться перед народом за свои действия в угоду западных кураторов. Таким образом первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал 24 ноября обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в якобы затягивании Россией поставок вооружения.

«Заявление Пашиняна не соответствует действительности. Уже объявлено минобороны Германии, Франции о том, что они договорились с руководством Армении о поставках вооружения собственного производства в армию Армении. Пашинян сегодня делает определенные действия, которые направлены на то, чтобы себя оправдать перед армянским народом, почему он разрывает отношения с Россией, а сам идет на поводу своих новых западных кураторов», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

По словам Водолацкого, Россия никогда не нарушала договоренности и международные соглашения. При этом Москва не может передать вооружения Еревану раньше срока, «выполняя прихоти армянской стороны», поскольку РФ имеет договоренность по поставкам оружия с другими странами в рамках аналогичных соглашений, указал депутат.

Говоря о якобы затягивании РФ поставок вооружений Армении, Пашинян предложил сократить долг страны перед Россией за оружие, не поставленное Москвой.

За день до этого, 23 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия надеется на сохранение Арменией своего вектора внешней политики. Он выразил надежду, что страна остается союзником России.