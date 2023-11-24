Пашинян предложил РФ списать долг за якобы не поставленное Армении оружие

Премьер-министр Армении заявил, что Россия якобы затягивает поставки оружия Еревану. Об этом 24 ноября заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, отвечая на видеовопросы граждан в прямом эфире.

Россия не сообщала о каких-либо задержках, однако армянская сторона периодически выступает с подобными заявлениями.

«Что касается [затягивания] поставок вооружения и техники (из России. — Ред.), такие проблемы есть. Должен проинформировать, что ведутся обсуждения, по каким механизмам можно решить эту проблему. Например, одним из вариантов может быть сокращение долга Армении перед Россией в размере выплаченной (за оружие. — Ред.) суммы», — передает слова Пашиняна армянское информационно-аналитическое агентство NEWS.am.

По его мнению, это может быть одним из вариантов решения проблемы, однако это не единственный способ.

«Настрой у нас рабочий, и надеемся, что эти обсуждения приведут к конкретным результатам», — подытожил он.

Ранее, 23 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия надеется на сохранение Арменией своего вектора внешней политики. Он выразил надежду, что страна остается союзником России.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Армения не намерена блокировать работу уставных органов ОДКБ, что оставляет для нее открытые двери на будущее.

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Позднее, в мае 2023 года, премьер-министр Армении допустил выход страны из ОДКБ. Кроме того, в сентябре президент страны Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова.

В свою очередь, Песков выразил надежду, что Армения продолжит работу в рамках ОДКБ. По его словам, Ереван будет участвовать на рабочем, экспертном уровне.