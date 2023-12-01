Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕК представил план налога на прибыль с замороженных активов РФ
Мир
Гендиректор Большого театра Владимир Урин объявил об уходе с поста
Происшествия
Около 200 человек эвакуировали из технопарка на юго-западе Москвы
Мир
Лавров и главы МИД Северной Македонии и Мальты обсудили в Скопье диалог в ОБСЕ
Спорт
Гаджимагомедов и Чикунова выиграли Национальную спортивную премию
Общество
Путин подписал указ об учреждении «Холдинга ВВСС» в рамках контрсанкций
Мир
В Белом доме признали сложность поддержки Украины в 2024 году
Мир
Байден пошутил перед рабочими о своей способности «взорвать весь мир»
Общество
Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 4 тыс. кв. м
Мир
США продолжат поддержку Израиля после гуманитарных пауз в Газе
Экономика
Россия продлит сокращение поставок нефти до конца I квартала 2024 года
Мир
Bloomberg сообщило об ущербе европейских агрофирм из-за украинского сахара
Мир
Лавров и глава МИД Казахстана обсудили в Скопье взаимодействие в ОБСЕ
Мир
Армия Израиля сообщила об освобождении ХАМАС еще шестерых заложников
Происшествия
Лошадь погибла от удара током в центре Москвы
Сюжет:

2 декабря — День банковского работника России: история и традиции праздника

В России 2 декабря отметят День банковского работника
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во второй день зимы тысячи сотрудников финансово-кредитных организаций отмечают свой профессиональный праздник — это День банковского работника России. Виновниками торжества становятся люди, обеспечивающие прозрачность и безопасность денежных операций, без которых практически невозможно представить жизнь современного человека. В 2023 году знаменательный день приходится на субботу. «Известия» рассказывают читателям об истории и традициях торжества.

День банковского работника России 2023 — история праздника

Банковское дело в России стало развиваться в XVIII веке. В 1754 году вышел указ императрицы Елизаветы Петровны об основании первых в стране кредитных организаций — Дворянского заемного банка с отделениями в Москве и в Санкт-Петербурге и Купеческого банка в Москве.

Вслед за ними стали открываться дворянские заемные банки, к услугам которых обращалась знать, предназначенные для обслуживания представителей дворянства. А в 1786 году их ликвидировали и создали Государственный заемный банк — вклады в нем были доступны и простому населению.

Знаковой страницей в истории современной России стало создание в 1990 году Центрального банка РФ. Закон об учреждении финансового регулятора был принят 2 декабря, именно эта дата легла в основу профессионального праздника.

Насчитали до ста: объем кредитов бизнеса и граждан впервые превысил 100 трлн
Есть ли риски перегрева на рынке и чем быстрый рост задолженности может быть опасен

Инициативу о праздновании Дня банковского работника в 2004 году выдвинула Ассоциация российских банков. И хотя торжество не имеет официального статуса, оно быстро распространилось в кругах специалистов.

День банковского работника России 2023 — традиции праздника

В день праздника смены банковских работников часто заканчиваются корпоративами и другими праздничными мероприятиями. Руководство награждает лучших сотрудников грамотами и премиями, повышает в должности отличившихся.

К знаменательному дню часто приурочены конференции по обмену опытом, занятия по повышению квалификации и собрания по подведению итогов работы.

День банковского работника России 2023 — как поздравить

Во второй день декабря принято поздравлять руководство банков и их подчиненных: кредитных специалистов, кассиров, бухгалтеров, менеджеров, экономистов и страховых агентов. Часто слова поздравлений звучат не только от коллег и близких, но и от официальных лиц и представителей власти. В поздравлениях принято отмечать острый ум, аналитические и математические способности и кропотливую работу специалистов.

Деньги на кассы: ЦБ может передать хранение своих наличных банкам
В чем плюсы изменения модели и какие риски есть у такого способа размещения запасов

В качестве подарка банковскому работнику можно преподнести вещь, которая украсит его трудовые будни и сделает пребывание в офисе более комфортным: удобное кресло или коврик для мыши, именную кружку или рамку для фотографии, набор чая или любимые сладости.

11 ноября в России отмечали День экономиста — еще один праздник специалистов по операциям с финансами. «Известия» рассказали читателям об истории и традициях знаменательного дня.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023