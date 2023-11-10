11 ноября — День экономиста: история и традиции

В России 11 ноября отмечают День экономиста — праздник специалистов, которые помогают решить извечную проблему: как распределить ограниченные ресурсы в условиях растущих потребностей. В современном мире эта профессия становится всё более актуальной, а экономика приобретает всё больше масштабов и ответвлений. В 2023 году знаменательный день приходится на субботу. «Известия» рассказывают, как появился праздник экономистов и как виновники торжества отмечают его.

День экономиста – 2023: история

Слово «экономика» происходит от греческого «искусство ведения домашнего хозяйства». Первые упоминания встречаются еще в IV веке до н.э., этой науке посвящены труды многих выдающихся мыслителей.

Со временем в разных странах мира стали появляться целые экономические институты — органы распределения финансов и иных ресурсов. В России Министерство экономики появилось благодаря реформе императора Александра I в начале XIX века. Указ о создании ведомства был подписан 8 сентября — дату, которая в России стал Днем финансиста.

Первоначально именно этот день на официальном уровне считался и праздником экономистов. Однако существовало и неформальное торжество — 30 июня, день создания в 1917 году Народного комиссариата финансов, предшественника Министерства финансов СССР.

А в 2015 году День экономиста был учрежден законодательно. В качестве даты выбрали 11 ноября. Именно в этот день в 1765 году императрица Екатерина II создала Императорское Вольное экономическое общество — старейшую экономическую общественную организацию России.

День экономиста – 2023: традиции

Когда праздник приходится на рабочий день, коллеги собираются за праздничным столом, подводят итоги деятельности за последнее время и обмениваются достижениями. Порой в честь праздника организуют просветительские мероприятия в виде съездов, лекций и конференций для специалистов.

Дома экономистов поздравляют близкие, отмечая их трудолюбие, внимательность и смекалку.

Кроме того, в России к торжеству приурочено особое событие — вручение ежегодной премии «Экономист года». Она присуждается в трех номинациях: за практический вклад в развитие экономики РФ, за вклад в формирование и реализацию социально-экономической политики и за вклад в экономическую науку, образование и просвещение.

День экономиста – 2023: как поздравить

Как правило, экономисты проводят много времени на рабочем месте. Отличным подарком для такого специалиста будет комфортное кресло, ортопедическая подушка, очки с защитой от компьютерного излучения. Разнообразят рабочий стол семейное фото в красивой рамке или комнатное растение.

Креативной идеей могут стать игрушки-антистресс или необычная копилка. Наконец, виновника торжества наверняка порадуют любимые сладости или набор чая.

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