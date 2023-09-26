Деньги на кассы: ЦБ может передать хранение своих наличных банкам

Центробанк может передать функцию хранения своей наличности коммерческим банкам . Это один из вариантов развития системы наличного денежного обращения (НДО), который регулятор обсуждает с рынком и экспертами в преддверии подготовки Стратегии НДО после 2025 года, рассказал «Известиям» заместитель председателя ЦБ Сергей Белов. Такой формат позволил бы добиться большой экономии на перевозке и пересчете денег, а также обеспечить мобильность банков на случай сильных всплесков спроса на наличность со стороны населения и бизнеса . Кроме того, регулятор смог бы оптимизировать свою инфраструктуру. Но в этом есть и риски. Поэтому эксперты считают, что России с ее расстояниями больше подойдет гибридная модель — передача запасов по максимуму в банки, но с сохранением достаточных кассовых центров ЦБ.

В поисках формата

В прошлом году ЦБ начал активно размещать в хранилищах кредитных организаций собственные запасы наличных, разрешая их использовать для обслуживания клиентов. Такая мера понадобилась из-за всплесков спроса на наличность со стороны населения и бизнеса, чтобы не допустить перебоев . В некоторые дни в начале весны банкам пришлось пополнять свои кассы на сотни миллиардов рублей в сутки.

— Эта практика оказалась чрезвычайно востребованной. Она позволяет банкам сократить транспортные расходы и затраты, которые связаны со сдачей и получением наличных в Банке России. И самое главное — это позволяет им более гибко управлять собственной ликвидностью, ведь чтобы зачислить деньги на свой корреспондентский счет, банку не надо физически доставлять наличные в наши подразделения, — рассказал в интервью «Известиям» Сергей Белов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он сообщил, что банки готовы распространять эту практику как на удаленных территориях, так и в крупных городах и административных центрах. То есть формат будет масштабироваться и развиваться.

Более того, как сообщил «Известиям» Сергей Белов, ЦБ сейчас размышляет над Стратегией наличного денежного обращения после 2025 года и обсуждает с банками возможность изменения модели .

— Будем продолжать эту работу и, возможно, искать новые форматы, — подчеркнул он.

По словам зампреда ЦБ, в мировой практике есть централизованные модели, когда всё хранение наличных находится в руках регулятора, есть децентрализованные, когда этим занимаются только банки, а есть смешанные.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Будем дальше смотреть, координироваться с кредитными организациями. Важно хорошо подумать, к какой модели нужно прийти в перспективе. Сейчас она у нас смешанная, а далее нужно взвесить — или всё отдать в банки, или, напротив, полностью вернуть функцию хранения наличных денег регулятору . Мы пока исходим из того, чтобы передать часть наличности в коммерческие банки, — сообщил Сергей Белов.

Как напомнил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, уже действующая стратегия развития НДО на 2021–2025 годы предусматривает возможность хранения налички в коммерческих банках. Эксперимент по передаче денег проводился до 2017 года, а до 2020-го регулятор изменил нормативно-правовую базу. По его словам, на 1 сентября 2023 года, по данным Банка России, эту модель полноценно используют четыре банка — «Сбер», ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк , в 83 подразделениях которых хранятся наличные деньги.

«Известия» направили запросы в эти кредитные организации.

На больших расстояниях

Что касается модели, когда регулятор полностью передает на хранение свои запасы коммерческим банкам, тут есть и плюсы, и минусы, отметил зампред ЦБ в разговоре с «Известиями».

— Мы видели всплески спроса на наличные как в пандемию, так и в прошлом году. И никто от таких колебаний не застрахован . Использование большого количества подразделений кредитных организаций, которые будут хранить наличность, позволит нам более оперативно реагировать на ситуацию и удовлетворять спрос на наличные. Но в этом случае в масштабах страны мы должны иметь расчетные показатели и понимать, как эта модель должна работать , — обозначил плюсы модели Сергей Белов.

Но есть и риски.

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— Мы рассчитываем объем наличных денег, который планируем передать на хранение в банки, исходя из средних показателей без пиковых нагрузок. В Банке России мы храним деньги с большим запасом, чтобы покрывать потребность в наличных. А у кредитных организаций своих запасов может не хватить. Это критичный момент в ситуациях повышенного спроса, когда важно не допустить сбоев и не подорвать доверие людей к финансовой системе , — объяснил Сергей Белов.

Поэтому, подчеркнул он, очень важно выстроить модель таким образом, чтобы учесть все нюансы и особенности нашей страны, в которой из-за огромных расстояний деньги доставляются всеми видами транспорта. А на это уходит время.

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— Чем меньше централизация, тем выше риск . Надо взвешивать все факторы. Например, Швеции (одна из стран, где наиболее активно передаются функции по хранению и обработке денег в коммерческие банки. — «Известия») достаточно пяти кассовых центров, чтобы оперативно подстраховывать банки с наличностью, а у нас, конечно, не такие расстояния, — сказал Сергей Белов.

Взвешенный подход

Опрошенные «Известиями» эксперты также отмечают как положительные последствия передачи хранения запасов наличности банкам, так и риски. Так, среди плюсов для ЦБ — снижение нагрузки на кассовые подразделения и инкассаторов, поскольку не нужно постоянно перевозить деньги между кредитными организациями и регулятором , считает Алексей Войлуков. Для банков это оптимизирует ликвидность, удешевляет и ускоряет работу по доставке, пересчету наличных, загрузке кассиров. Кстати, обработка и пересчет осуществляются при каждой перевозке денег как ЦБ, так и кредитными организациями .

Аналогичные плюсы видит эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов, который полагает, что в целом механизм может быть полезным. Особенно с учетом активного проникновения электронных платежных средств в товарно-денежный оборот и снижения потребности в наличных.

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— Накладные расходы при их перевозке в расчете на перевозимый объем денежных средств могут возрастать, что влечет за собой снижение периодичности подкрепления . Размещение наличных средств в кредитных организациях гипотетически позволит смягчить эти эффекты, — предположил эксперт.

Руководитель Лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея также предположил, что в такой модели могут легче проходить эффекты денежно-кредитной политики.

При этом Игорь Сафонов считает, что в качестве минусов данной модели могут быть возросшие затраты на хранение наличных денег в кредитных организациях .

Важно также отметить, что трансформация модели НДО в пользу увеличения запасов наличности в банках потребует и новых нормативных изменений. Например, Великобритания на законодательном уровне закрепила обязанность банков обеспечивать свободный доступ населения и бизнеса к наличным деньгам.

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Возникает вопрос и инфраструктуры банков. Например, в 1990-е были сотни кассовых центров (КЦ), потом они начали постепенно трансформироваться, и их число стало сокращаться. На данный момент, как следует из данных ЦБ, осталось 58 таких центров. И передача наличности банков приведет к дальнейшей оптимизации.

— Модель передачи запасов ЦБ на хранение в кредитные организации ведет к оптимизации и сокращению расчетной сети Банка России, что, в свою очередь, уменьшает количество точек, где обслуживаются наличные деньги . Учитывая, что объем наличных денег растет год от года последние пять лет, в будущем банки будут вынуждены доставлять деньги из удаленных точек, а это может стать для них нерентабельным, — отметил Алексей Войлуков.

По его мнению, для нашей страны оптимальной видится гибридная модель НДО , которая подразумевает, что Банк России поддерживает собственную инфраструктуру, но делегирует часть своих функций коммерческим банкам, компенсируя им затраты. Смешенный формат целесообразным считает и Игорь Сафонов.