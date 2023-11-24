Футболиста «Ниццы» Аталя задержали после поста в поддержку Палестины

Футболист французского футбольного клуба (ФК) «Ницца» и сборной Алжира Юсеф Аталь задержан и 23 ноября помещен под стражу за публикацию поста в поддержку Палестины в конфликте с Израилем. Об этом сообщила газета Nice-Matin в пятницу, 24 ноября.

«По нашей информации, защитник ФК «Ницца» Юсеф Аталь был помещен под стражу в этот четверг вечером в помещении судебной полиции, в казармах Ауваре в Ницце», — передает газета.

В материале отмечается, что в начале октября алжирский игрок поделился в соцсетях видео, на котором палестинский проповедник «просит Бога послать черный день на евреев и сопровождать руку палестинцев» в борьбе с Израилем. Позднее спортсмен удалил видео и извинился за его публикацию, заявив, что осуждает любые формы насилия.

Несмотря на это, футболист был сначала дисквалифицирован «Ниццей», а затем и французская Лига 1 также дисквалифицировала его на семь матчей. Этот срок уже закончился, и футболист уже успел сыграть в матче Алжира против Мозамбика 18 ноября.

Между тем, как отмечает издание, прокурор Ниццы объявил о начале предварительного расследования по «апологии терроризма и публичной провокации ненависти или насилия». По информации источника газеты, близкого к делу, в конечном итоге футболисту будет предъявлено обвинение в «провоцировании расовой ненависти на почве религии».

В конце октября сообщалось, что защитник сборной Марокко Нуссаир Мазрауи выложил флаги Марокко и Палестины в своих социальных сетях и написал: «Вместе мы сила». Однако футбольный клуб «Бавария», за который он также играет, не стал за это отстранять марокканского защитника. В клубе отметили, что Мазрауи убедительно заверил руководство ФК, что как миролюбивый человек он решительно отвергает террор и войну и никогда не хотел вызвать раздражение своими постами.

В «Баварии» заявили, что выступают против возбуждения ненависти и насилия, а также поддерживают Израиль и еврейскую общину Германии. Мазрауи останется в составе команды, но в ближайшее время не выйдет на поле из-за травмы.

19 октября Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил проведение матчей на территории Израиля до дальнейшего уведомления. Футбольной ассоциации страны, а также ее клубам, выступающим в еврокубках, следует выбрать альтернативные площадки за границей, которые станут их домашними аренами.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС начало подвергать территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.