УЕФА отменил проведение футбольных матчей в Израиле

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил проведение матчей на территории Израиля до дальнейшего уведомления. Об этом организация сообщила 19 октября на своем сайте.

«После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров УЕФА не будут проводиться в Израиле до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Футбольной ассоциации Израиля, а также ее клубам, выступающим в еврокубках, следует выбрать альтернативные площадки за пределами страны, которые станут их домашними аренами.

Помимо этого, ближайшие матчи клубов «Маккаби» из Хайфы и Тель-Авива в Лиге Европы и Лиге конференций перенесены на более поздние даты. Молодежная команда хайфского «Маккаби» снялась с розыгрыша Юношеской лиги УЕФА.

Ранее, 8 октября, УЕФА перенес на неопределенную дату все матчи, которые должны были состояться в Израиле в рамках отборочного турнира Евро-2024 и квалификации молодежного первенства Европы — 2025.

7 октября движение ХАМАС начало подвергать территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.