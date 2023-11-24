«Известия» показали обстановку в лагере беженцев в Мурманской области

Кадры обстановки из лагеря беженцев вблизи КПП «Салла» в Мурманской области показали «Известия» в пятницу, 24 ноября.

КПП находится вблизи поселка Алакуртти в Мурманской области. На кадрах видно, что в лагере находятся несколько десятков человек.

В лагере оборудована палатка, в которой можно согреться и поесть.

Также на видео показано, что у пункта пропуска лежат велосипеды, на которых, предположительно, беженцы собирались пересечь границу.

Всего на границе РФ и Финляндии расположены восемь пропускных пунктов. В последние дни власти Финляндии объявили о закрытии семи из них, оставив работать только КПП «Райа-Йоосеппи» (с российской стороны — «Лотта», Мурманская область). В правительстве Финляндии проинформировали, что закрытие пунктов будет действовать месяц.

При этом 23 ноября финский министр внутренних дел Мари Рантанен объявила, что страна закроет последний работающий КПП, если Россия продолжит «перевозить мигрантов к границе или в близлежащие районы».

20 ноября МИД РФ сообщил, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся КПП. Там назвали решение финских властей провокационным, идущим в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

Закрытие КПП на российско-финской границе началось в ночь на 18 ноября. Рантанен тогда заявила, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда. Поэтому такой шаг, по ее мнению, поспособствует прекращению незаконного въезда этих беженцев в страну.