Маск заявил о нарастающем с каждым месяцем градусе конфликта в Европе

Европейские страны оказываются на грани возможного межгосударственного конфликта. Об этом 23 ноября написал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Градус конфликта возрастает с каждым годом, если не месяцем», — отметил он.

Такими словами Маск предоставил ответ журналисту Яну Майлзу Чеонгу, который, дав оценку начавшимся ранее беспорядкам в Дублине, признал верность сказанных в октябре слов американского предпринимателя о том, что Европа быстрыми темпами движется к конфликту.

23 ноября стало известно об атаке мужчины с ножом на прохожих в центре Дублина. Пострадавшие и сам нападавший были госпитализированы. Уточнялось, что совершивший нападение на трех детей и женщину является уроженцем другой страны, проживающим в Ирландии 20 лет. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет, национальность предполагаемого преступника также не называется.

Позднее сообщалось, что в ирландской столице начались столкновения с местными сотрудниками полиции и спецназа в результате произошедшего нападения. Участники беспорядков совершили поджог одного из автомобилей патрульной службы, одновременно выпустив сигнальные ракеты в сотрудников правопорядка.

28 октября Маск заявил, что Европа движется к гражданской войне, прокомментировав в соцсетях ролик, в котором женщина-мигрант сжигает французский флаг.

Ранее, 11 октября, Маск заявил, что ЕС может ждать гражданская война из-за миграционной политики. Таким образом он дал свою оценку ситуации с беженцами в Европе.