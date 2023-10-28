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Илон Маск заявил о движении Европы к гражданской войне

Илон Маск заявил, что Европа движется к гражданской войне
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Американский миллиардер Илон Маск заявил 28 октября, что Европа движется к гражданской войне. Таким образом он прокомментировал в социальной сети X (бывш. Twitter) ролик, в котором женщина-мигрант сжигает французский флаг.

Данное видео было опубликовано на популярной странице Wall Street Silver с призывом отправить мигрантов из Европы в их родные страны.

«Эти люди здесь не для того, чтобы ассимилироваться. Они здесь не для того, чтобы быть частью французской, немецкой, итальянской или шведской культуры. Они здесь для того, чтобы заменить вас», — говорилось в сопровождавшем ролик тексте.

Ранее, 11 октября, Маск заявил, что ЕС может ждать гражданская война из-за миграционной политики. Таким образом он прокомментировал ситуацию с беженцами в Европе.

В начале октября генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) при ООН Эми Поп отказалась вступать в конфликт с Маском из-за его критики в адрес ФРГ по поводу помощи мигрантам в Средиземноморье. До этого, в конце сентября, бизнесмен поспорил в социальной сети X с МИД Германии о разумности оказания властями ФРГ помощи неправительственным организациям (НПО), спасающим мигрантов в Средиземном море.

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