Ким Чен Ын назвал бесценной победой запуск космического спутника КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с сотрудниками Главного государственного управления по аэрокосмической технике заявил, что спутник, выведенный на орбиту Земли 21 ноября, стал «космическим стражем» КНДР. Об этом 24 ноября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын отметил, что это поразительное событие, позволившее обладать разведывательным спутником — космическим стражем, мощным прицелом, который постоянно наблюдает за военными намерениями и действиями враждебных сил, является бесценной победой», — указало ЦТАК.

Ким Чен Ын добавил, что, обладая таким спутником, КНДР реализует свое право на самооборону и обеспечивает безопасность страны.

Ранее КНДР подтвердила запуск 21 ноября на орбиту разведывательного спутника и назвала его успешным. Отмечалось, что новая космическая ракета-носитель «Чхоллима-1» вышла на запланированную орбиту полета и точно вывела спутник «Маллиген-1» на орбиту за 705 секунд Помимо этого, власти КНДР планируют «в короткие сроки» запустить еще несколько спутников для улучшения возможностей получения разведданных.