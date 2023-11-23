Катя Лель поделилась эмоциями после взлета хита «Мой мармеладный»

Певица Катя Лель 23 ноября рассказала «Известиям», как следила за взлетом хита «Мой мармеладный», который вновь набрал популярность спустя 19 лет после релиза.

Она отметила, что о тренде на использование своего хита она узнала от дочери. Позже международный стриминговый сервис Spotify сообщил Лель, что ее песня стала одной из самых популярных на русском языке.

«На съемки захожу — четвертое место (в мировом чарте Spotify. — Ред.), выхожу — третье место. <…> Это просто чудо, в которое я не могу поверить», — сказала Катя Лель.

Также исполнительница хита сообщила, что она собирается в ближайшем будущем встретиться с автором песни «Мой мармеладный» Максимом Фадеевым.

По словам певицы, она гордится, что песня на русском языке сейчас стала популярной во всем мире. Катя Лель призналась, что планы на мировой масштаб были еще в 2004 году.

Ранее в этот день Катя Лель призналась в беседе с «Известиями», что после того, как песня «Мой мармеладный» попала в топ-3 трендов во всем мире на Spotify и завирусилась в соцсетях, ей стали поступать предложения от самых известных лейблов мира о совместном сотрудничестве.