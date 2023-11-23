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Катя Лель объяснила внезапную популярность ее хита «Мой мармеладный»

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Песня Кати Лель «Мой мармеладный» попала в топ-3 трендов во всем мире на Spotify. Композиция завирусилась в соцсетях, когда пользователи из разных стран стали снимать под нее видеоролики. В них люди пытаются повторить типичный образ русской девушки и танцуют в мехах — шубах и объемных шапках. Сама певица призналась «Известиям», что «это те самые новые энергии, которые высшие цивилизации сегодня через нас, через наше сознание прогружают. Пришло абсолютно новое трансформационное время».

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«Вокруг ажиотаж безумный. Конечно, поступают предложения от самых известных лейблов мира о совместном сотрудничестве», — добавила певица.

В рейтинге Spotify песня, которую, к слову, написал Максим Фадеев, обогнала хиты My love mine all mine Mitski, Is it over now? Тейлор Свифт.

«Я всегда говорил, что однажды благодаря нашей культуре множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом. Люди не хотят отмены русской культуры, они ее любят, что и доказал успех песни «Мой мармеладный» спустя 20 лет с момента релиза», — написал Максим Фадеев на своей странице в соцсети.

После ажиотажа дизайнеры отметили, что сейчас, действительно, есть тренд на русский стиль, а в стране вырос спрос на меховые изделия.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ну и мармеладно: Катя Лель объяснила популярность своей песни во всем мире

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