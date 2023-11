Катя Лель объяснила внезапную популярность ее хита «Мой мармеладный»

Песня Кати Лель «Мой мармеладный» попала в топ-3 трендов во всем мире на Spotify. Композиция завирусилась в соцсетях, когда пользователи из разных стран стали снимать под нее видеоролики. В них люди пытаются повторить типичный образ русской девушки и танцуют в мехах — шубах и объемных шапках. Сама певица призналась «Известиям», что «это те самые новые энергии, которые высшие цивилизации сегодня через нас, через наше сознание прогружают. Пришло абсолютно новое трансформационное время».

«Вокруг ажиотаж безумный. Конечно, поступают предложения от самых известных лейблов мира о совместном сотрудничестве», — добавила певица.

В рейтинге Spotify песня, которую, к слову, написал Максим Фадеев, обогнала хиты My love mine all mine Mitski, Is it over now? Тейлор Свифт.

«Я всегда говорил, что однажды благодаря нашей культуре множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом. Люди не хотят отмены русской культуры, они ее любят, что и доказал успех песни «Мой мармеладный» спустя 20 лет с момента релиза», — написал Максим Фадеев на своей странице в соцсети.

После ажиотажа дизайнеры отметили, что сейчас, действительно, есть тренд на русский стиль, а в стране вырос спрос на меховые изделия.

