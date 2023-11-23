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Генсек ОДКБ назвал создание объединенного штаба ВС важнейшим вопросом

Тасмагамбетов: единоначалие в Вооруженных силах ОДКБ — априори главнейший вопрос
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Создание объединенного штаба Вооруженных сил (ВС) стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо и является важнейшим вопросом. На это указал в беседе с «Известиями» в четверг, 23 ноября, генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов на саммите ОДКБ в Минске.

Он напомнил, что в 2022 году ОДКБ приняла участие в купировании проблемы в Казахстане, который обратился к организации за помощью на фоне серьезных беспорядков в стране.

«После той миротворческой операции мы, конечно, проанализировали все ситуации, связанные с коллективными силами ОДКБ и пришли к пониманию, что регламентирующие документы не совсем отвечают вызовам времени», — рассказал Тасмагамбетов.

По его словам в регламенте организации были положения, которые определяли принятие решений в течение семи дней, что является очень большим сроком в экстренных ситуациях.

«Сейчас мы <…> вышли на понимание того, что разбег во временном отношении должен быть не более 24 часов. То есть, по одним положениям — 12 часов, по другим — 24 часа, что дает возможность оперативно реагировать на острые кризисы, которые могут возникнуть в зоне ответственности организации», — сказал он.

В том же контексте, отметил генсек ОДКБ, пришло понимание того, что единоначалие в вооруженных силах стран — членов априори является главнейшим вопросом.

«Так как у нас войсковые соединения, формирования подчиняются министерствам обороны тех или иных стран, то объединенный штаб должен быть координатором всех действий при необходимости — когда эти силы должны, объединившись, принимать участие при купировании той или иной проблемы», — сказал Тасмагамбетов.

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Что Владимир Путин считает важным в развитии организации и какой сюрприз ждал гостей саммита

Саммит ОДКБ проходит 23 ноября в Минске. В этот день, выступая на саммите, президент РФ Владимир Путин особенно отметил совместные усилия государств — членов организации в оборонной сфере. В своем выступлении Путин упомянул о мероприятиях по повышению боевой готовности военных кадров блока, таких как маневры в Белоруссии и миротворческие учения в Киргизии. Он указал, что был реализован комплекс мероприятий по борьбе с транснациональной преступностью, нелегальной миграцией, оборотом наркотиков и экстремизмом.

Российский лидер отметил и расширение военно-технического сотрудничества между входящими в блок странами, в котором участвует Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, сформированная по инициативе РФ.

Ранее в четверг, также в рамках саммита ОДКБ, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что системы безопасности ОДКБ находятся в высокой степени готовности. При этом он добавил, что совместные системы противовоздушной обороны (ПВО) стран — членов организации продолжают укрепляться и усиливаться.

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