Шойгу заявил об укреплении систем безопасности в ОДКБ

Системы безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) находятся в высокой степени готовности, заявил журналистам в четверг, 23 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу.

«Готовность [систем безопасности] достаточно высокая, тем более что мы это периодически проверяем, проводим учения, учения на разных полигонах, в разных странах, поэтому готовность достаточно высокая», — сообщил министр.

Он также подчеркнул, что совместные системы противовоздушной обороны (ПВО) стран-членов ОДКБ продолжают укрепляться и усиливаться, в том числе с учетом опыта специальной военной операции.

Саммит ОДКБ проходит в 23 ноября в Минске, а накануне в столице Белоруссии прошло заседание совета глав МИД, совета министров обороны и комитета секретарей Советов безопасности государств — участников ОДКБ.

Накануне, 22 ноября, президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил о проведении большой работы по формированию единой системы ПВО стран ОДКБ. В частности, РФ поставила в Таджикистан восемь пусковых установок системы ПВО С-300 и готова продолжать эту работу в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. До 1999 года в договоре также участвовали Грузия, Узбекистан и Азербайджан, однако они не продлили партнерство.