Не стоить: новые регионы назначат штрафы за превышение потолка цен

Власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут наказывать бизнес за превышение потолка цен на разные товары, в частности на продукты и стройматериалы. Такие поправки одобрил 23 ноября комитет Госдумы по законодательству. Размер штрафов тоже будут устанавливать сами регионы, но они не смогут превышать, например, 1 млн рублей для юридических лиц. При этом наказание (предупреждение или штрафы) будет назначаться прямо на месте совершения правонарушения.

Как будут наказывать за превышение уровня цен

Госдума в ближайшее время разрешит органам власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей штрафовать бизнес за превышение потолка цен на ряд товаров. Это следует из поправок ко второму чтению, которые 23 ноября принял думский комитет по государственному строительству и законодательству (есть в распоряжении «Известий»).

Ожидается, что ГД рассмотрит законопроект во втором чтении 28 ноября. После его вступления в силу власти новых субъектов смогут закрепить региональными законами административную ответственность за завышение цен, тарифов на товары, которые устанавливаются внутренними нормативными актами.

Так, предупреждение или штраф будут назначаться физическому, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, юрлицу непосредственно на месте совершения административного правонарушения. При этом протокол составлять не станут, а вынесут постановление по делу об административном правонарушении. Его копия должна вручаться под расписку представителю бизнеса (в случае отказа ее вышлют по почте), а также потерпевшему — по его просьбе.

Какие правила действуют сейчас

В новых регионах уже закреплены потолки цен, но только на ряд товаров, рассказал «Известиям» первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин, который входит в комитет по законодательству. Имеется в виду не фиксированная цифра, а предельные значения, в границах которых допускается повышение цен, потому что у всех производителей разные затраты и логистика, уточнил депутат. Так, минпромторг ЛНР в начале ноября сообщил, что более чем у 770 представителей мелкорозничной торговли в регионе торговая наценка на ряд социально значимой продукции составляет до 5%.

И на территории новых регионов уже есть примеры назначения штрафов за превышение потолка. Так, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее ввел своим указом регулирование розничных цен на социально значимые товары в субъекте. За превышение потолка цен предпринимателям и юрлицам грозит предупреждение, при повторном нарушении — штраф от 20 до 40 тыс. для физических и должностных лиц, от 40 до 100 тыс. рублей либо приостановление деятельности торгового субъекта для юридических лиц. Власти Запорожской области летом 2022 года также установили максимально допустимые цены на 44 вида социально значимых продовольственных товаров и 28 видов непродовольственных товаров и услуг.

В начале ноября властям новых регионов временно разрешили заключать добровольные соглашения с бизнесом о стабилизации цен на любые продовольственные и непродовольственные товары. Ранее это распространялось только на социально значимые. В большинстве своем предприниматели в новых субъектах РФ с пониманием относятся к введению ограничений и контролю над их соблюдением, заверяет Дмитрий Вяткин.

— Я и сам в этом убедился, когда посещал магазины стройматериалов в Донецке, в районах ДНР, — добавил он.

Также власти в новых регионах, например, обращали пристальное внимание на стоимость топлива. Так, летом зампредседателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко заявил, что топливных операторов региона будут наказывать за необоснованное завышение цен на бензин в рознице.

Какие будут размеры штрафов

Новые поправки закрепляют в федеральном законодательстве полномочия органов власти новых регионов применять штрафы или выносить предупреждения за превышение потолка цен, объяснил Вяткин необходимость изменений. Стоит отметить, что в законопроекте не говорится, о потолке цен на какие именно товары идет речь.

— Поправками закрепляются дополнительные меры регулирования цен на товары разных категорий. В частности, речь идет о продовольствии, товарах первой необходимости, бытовых товарах, стройматериалах. Говоря о стройматериалах: сейчас, в условиях военного положения и боевых действий, практически каждый день идет восстановление объектов инфраструктуры. Иногда, например, нужно оперативно вставить вылетевшее окно или дверь, — подчеркнул Вяткин.

Согласно тексту поправок, размеры наказания также будут устанавливать сами власти новых регионов. Предельные размеры штрафов зафиксированы в КоАП на уровне 5 тыс. рублей для граждан, 50 тыс. — для должностных лиц и ИП, а также 1 млн рублей — для юрлиц. То есть субъекты могут устанавливать наказание в границах этих сумм.

Если поправки примут, то меры по наказанию бизнеса в новых регионах за превышение потолка цен будут действовать до 31 декабря 2025 года. Это объясняется переходным периодом для окончательной интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в правовую систему России.