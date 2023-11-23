В Совфеде назвали недружественным шагом закрытие Финляндией КПП на границе с РФ

Решение Финляндии о закрытии почти всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с РФ является недружественным актом. В связи с этим Россия будет вынуждена либо принять ответные меры, либо перейти к другому характеру отношений с этим государством. Об этом сенатор Совета Федерации Григорий Карасин заявил в четверг, 23 ноября.

«Политики, принимающие эти решения, не отдают отчета в том, что наши дружба и добрососедство были примером для всего Евросоюза, для всего мира. Это водораздел, после которого начинаются очень нервные отношения, в которых будет много взаимной подозрительности», — предупредил Карасин в разговоре с Lenta.Ru.

При этом политик выразил уверенность в том, что технические моменты ограничений будут отработаны, российские граждане не пострадают от закрытий КПП. Он допустил принятие Россией ответных мер в случае необходимости.

«Если необходимости не будет, мы просто сделаем выводы и перейдем к другому характеру отношений с соседями. Теперь это член НАТО, недружественная страна», — заключил Карасин.

Правительство Финляндии 22 ноября заявило о решении закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного — Райа-Йоосеппи, сообщает телеканал «Звезда».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова работать с Финляндией над решением возникших у Хельсинки вопросов по ситуации на границе, пишет ИА «Регнум».

До этого, в ночь на 18 ноября, были закрыты четыре КПП на российско-финской границе, ближайшие к Санкт-Петербургу. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен тогда заявила, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда. Поэтому такой шаг, по ее мнению, поспособствует прекращению незаконного въезда этих беженцев в страну.