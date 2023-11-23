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Искусная натура: опубликованы лучшие фотографии природы

Подведены итоги NANPA 2024
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Победители фотоконкурса дикой природы NANPA 2024
Фото: NANPA 2024/Tim W. Oliver
Завершился конкурс Североамериканской ассоциации фотографии природы. Победителем в категории «Птицы» стал снимок пьющей колибри Тима Оливера. Другие значимые работы — в фотогалерее «Известий»
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Победители фотоконкурса дикой природы NANPA 2024
Фото: NANPA 2024/William Halladay
Вторую строчку среди фотографий птиц занял алый ара Уильяма Халладея
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Победители фотоконкурса дикой природы NANPA 2024
Фото: NANPA 2024/Kevin Dooley
Кевин Дули со снимком «Защита стада» получил главный приз в категории «Млекопитающие»
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Победители фотоконкурса дикой природы NANPA 2024
Фото: NANPA 2024/Jennifer Smith
Следом за ним расположилась Дженнифер Смит — «Ищу выключатель!»
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Победители фотоконкурса дикой природы NANPA 2024
Фото: NANPA 2024/Chris Bartell
«Сказочный лавандовый пейзаж» — первое место среди пейзажных снимков, автор Крис Бартелл
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Победители фотоконкурса дикой природы NANPA 2024
Фото: NANPA 2024/Carl Johnson
Второе место досталось Карлу Джонсону за снимок заповедника Денали на Аляске
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Победители фотоконкурса дикой природы NANPA 2024
Фото: NANPA 2024/Stephanie Becker
Победителем в категории «Измененная реальность» названа Стефани Беккер. Она представила коллаж из снимков Луны, работа над которым велась полтора года в период самоизоляции
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Победители фотоконкурса дикой природы NANPA 2024
Фото: NANPA 2024/Joyce Harman
Джойс Харман не хватило до победы шага. Исходная фотография увядающего цветка была обработана для достижения большей выразительности
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Победители фотоконкурса дикой природы NANPA 2024
Фото: NANPA 2024/Heather Valey
В категории «Консервация» победу одержала Хизер Вэйли. Ее фотография рассказывает об уничтожении бульдозерами колонии грызунов в Колорадо
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Победители фотоконкурса дикой природы NANPA 2024
Фото: NANPA 2024/Thomas Myers
Томас Майерс, «Мембрациды, ухаживающие за муравьями» — первое место в категории «Макро, микро и другая дикая природа»
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Победители фотоконкурса дикой природы NANPA 2024
Фото: NANPA 2024/Christopher Higgs
Второе место досталось Кристоферу Хиггсу за снимок «Следующее поколение»
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