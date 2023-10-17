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Это Родина моя: опубликованы лучшие фотографии России

Главные кадры конкурса РГО «Самая красивая страна»
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Победители фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»
Фото: РГО «Самая красивая страна»/Дмитрий Медянцев
Подведены итоги фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». В номинации «Пейзаж» победу одержал Дмитрий Медянцев с работой «Отражение ноября». Другие снимки — в фотогалерее «Известий».
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Победители фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»
Фото: РГО «Самая красивая страна»/Sascha Fonseca
В номинации «Дикие животные» первое место досталось работе «Волшебный лес» за авторством фотографа Саши Фонсека
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Победители фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»
Фото: РГО «Самая красивая страна»/Кирилл Сергеев
Кирилл Сергеев победил в номинации «Россия с высоты птичьего полета» благодаря фотографии «Зимний Урал»
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Победители фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»
Фото: РГО «Самая красивая страна»/Елена Гольдфарб
«Адский факел» принес Елене Гольдфарб первую строчку в номинации «Магия стихии»
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Победители фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»
Фото: РГО «Самая красивая страна»/Надежда Муравьева
В номинации «Птицы» победу одержала Надежда Муравьева со снимком «Крылышки»
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Победители фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»
Фото: РГО «Самая красивая страна»/Оксана Мыльникова
«Призрак» Оксаны Мыльниковой — первое место в номинации «Искусство дикой природы (арт-фото)»
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Победители фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»
Фото: РГО «Самая красивая страна»/Андрей Сердюченко
Фотография Андрея Сердюченко «Двое в купе» лучшая в номинации «Россия в лицах»
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Победители фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»
Фото: РГО «Самая красивая страна»/Анатолий Плечистый
Номинацию «Макромир» возглавил снимок Анатолия Плечистого «Волшебный мир»
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Победители фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»
Фото: РГО «Самая красивая страна»/Юлия Дудорова
Юлия Дудорова, «Всюду жизнь» — первое место в номинации «Снято на смартфон»
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Победители фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»
Фото: РГО «Самая красивая страна»/Александр Лобацеев
Снимок «Зимнее очарование» принес Александру Лобацееву победу в двух номинациях — «Живой архив» и «Приз зрительских симпатий»
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Победители фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»
Фото: РГО «Самая красивая страна»/фотоархив
Аналогичный вид на Панин бугор в Тобольске из фотоархива РГО
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Победители фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»
Фото: РГО «Самая красивая страна»/Сергей Тельнюк
Сергей Тельнюк за фотографию «Гижгит» победил в номинации «Пейзаж» конкурса «Самая красивая страна глазами детей»
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Победители фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»
Фото: РГО «Самая красивая страна»/Геннадий Ермаков
«Уставшая мама» Геннадия Ермакова — лучший снимок в номинации «Мир животных»
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Победители фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»
Фото: РГО «Самая красивая страна»/Александр Казанцев
Первое место в номинации «Мир с высоты птичьего полета» занял Александр Казанцев с фотографией «Мороз в уральском лесу»
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Победители фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»
Фото: РГО «Самая красивая страна»/Игорь Наумов
«Радуга» Игоря Наумова — лучшая работа в номинации «Природные явления»
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Победители фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»
Фото: РГО «Самая красивая страна»/Елена Овсянкина
Специальный приз «Заповедная Россия» получила Елена Овсянкина за снимок «Камчатские водные процедуры»
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Победители фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»
Фото: РГО «Самая красивая страна»/Игорь Метельский
Специальный приз «Снято на фотоловушку» — Игорь Метельский, «Выше гор»
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