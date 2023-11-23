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В Германии провели обыски в восьми землях страны по делу «Граждан рейха»

ARD: прокуратура подозревает экстремистов в создании преступного сообщества
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Фото: ТАСС/dpa/Jason Tschepljakow
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Правоохранительные органы ФРГ в связи с расследованием против участников правоэкстремистского движения «Граждане рейха» («Рейхсбюргеры») провели обыски на нескольких объектах в восьми федеральных землях. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает телеканал ARD.

Отмечается, что фигурантами дела являются 20 человек, которых подозревают в создании преступного сообщества. Полицейской операцией руководила генпрокуратура Мюнхена. Обыски проходили в Баварии, Бранденбурге, Баден-Вюртемберге, Гамбурге, Нижней Саксонии, Гессене, Северном Рейне — Вестфалии и Шлезвиге-Гольштейне.

Согласно данным СМИ, так называемые «Граждане рейха» до сих пор считают, что Германия существует в границах 1937 года, и не признают действующие власти страны, так как, по их мнению, ФРГ сейчас, как и в послевоенное время, оккупирована союзниками. В 2022 году сторонников движения насчитывалось примерно 23 тыс. человек.

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Почти год назад, в декабре 2022-го, полиция Германии также проводила одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага с целью государственного переворота. Уточнялось, что 3 тыс. полицейских с раннего утра обыскали более 130 домов и квартир по всей стране.

По информации агентства Reuters, участники госпереворота рассчитывали передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс, правившего небольшим государством в Восточной Германии до 1918 года. После этого в Германии выдали ордера на арест 23 подозреваемых по делу о госперевороте. Среди них была гражданка РФ.

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