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Посольство РФ заявило, что КПП на границе с Норвегией могут не закрыть

Посольство РФ: есть основания рассчитывать, что КПП на границе с Норвегией не закроют
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Между Москвой и Осло проходят обсуждения работы контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе с Норвегией. Есть основания рассчитывать, что его не закроют. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщили в посольстве РФ в Норвегии «РИА Новости».

«Российская и норвежская стороны находятся в диалоге по различным каналам в отношении вопросов, касающихся функционирования пункта пропуска через совместную границу. Есть основания рассчитывать, что он не будет закрыт», — рассказали в посольстве.

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Ранее, 22 ноября, премьер-министр Норвегии Йонаса Гар Стер объяснил, что государство вслед за Финляндией может закрыть КПП на границе с Россией, «если будет надо». Также он указал, что в Норвегии пристально наблюдают за событиями, происходящими в Финляндии и Эстонии.

В этот же день правительство Финляндии приняло решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного — Райа-Йоосеппи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова работать с Финляндией над решением возникших у Хельсинки вопросов по ситуации на границе.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Руководство страны заявило, что такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

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