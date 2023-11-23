Реклама
Прямой эфир
Мир
Анкара призвала не спекулировать на сроках одобрения членства Швеции в НАТО
Мир
Украине предрекли дефицит товаров из Европы из-за блокировки границы с Польшей
Мир
Песков заявил о необходимости давить на отказавшихся от переговоров с РФ
Мир
Киев внес немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны»
Политика
В СФ назвали русофобской глупостью возможное закрытие Норвегией границы с РФ
Общество
Туристы в Марий Эл спаслись от медведя в заброшенной колонии
Общество
В Подмосковье первый елочный базар откроется 8 декабря
Экономика
Правительство одобрило беспошлинную квоту на ввоз в Россию 160 тыс. т мяса кур
Мир
Захарова указала на одобрение ЕСПЧ дискриминационной политики Латвии против РФ
Пресс-релизы
С 27 мая по 2 июня 2024 года в Сочи пройдет международный фестиваль «КиноБраво»
Авто
На российский рынок выйдет кроссовер KAIYI X7 Kunlun
Общество
Союз журналистов России предложил наградить погибшего корреспондента Максудова
Мир
Залужный назвал ситуацию на фронте затруднительной, но контролируемой
Общество
Россияне помогают сбивать дроны ВСУ с помощью приложения «Радар.НФ»
Сюжет:

Песков предсказал продолжение поставок вооружения Украине из стран НАТО

Песков: поддержка Украины со стороны НАТО не изменит ход событий на поле боя
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mauricio Campino
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

НАТО продолжит снабжать Украину вооружением. Об этом 23 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«НАТО продолжит снабжать Украину вооружением, повышать уровень его тактико-технических характеристик и дальнейшее повышение степени своей вовлеченности в конфликт», — заявил Песков журналистам.

Однако, по его словам, это не сможет изменить решимость России в плане продолжения спецоперации на Украине.

Также Песков прокомментировал позицию Китая по Украине. Он отметил, что в ней есть определенные нюансы и российская сторона о них знает.

«Нас объединяет с Китаем абсолютно идеологическое сходство во взглядах на мировые дела, на недопустимость диктата, неуважения друг к другу. Здесь мы выступаем с общей позиции, это является залогом того, что в стратегическом плане мы действуем в унисон с КНДР», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Песков считает, что время показало, что давление со стороны США на Россию, которое, в частности, касается СВО на Украине, бесполезно. Он напомнил, что 23 ноября Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров.

«Россия никогда не отказывалась от переговоров, и на нее не надо давить. Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них», — отметил Песков.

Остина хондроз: США и Германия пересматривают помощь Украине
Кому может быть выгодно перемирие в 2024 году

Ранее, 21 ноября, старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн в статье для The National Interest допустил, что из-за трудностей на фронте Украине может потребоваться вмешательство на новом уровне. Однако Блэкберн также добавил, что страны Запада не справляются с поставками необходимых для ВСУ боеприпасов и техники, а поддержка США прекратится из-за внутренних разногласий и ближневосточного конфликта.

Ранее, 6 ноября, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что НАТО терпит фиаско в украинском конфликте, в связи с чем его ждет незавидное будущее.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у НАТО не хватит сил и возможностей, как в прежние времена, распространять свои «щупальца» по всей планете.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023