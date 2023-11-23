Песков предсказал продолжение поставок вооружения Украине из стран НАТО
НАТО продолжит снабжать Украину вооружением. Об этом 23 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«НАТО продолжит снабжать Украину вооружением, повышать уровень его тактико-технических характеристик и дальнейшее повышение степени своей вовлеченности в конфликт», — заявил Песков журналистам.
Однако, по его словам, это не сможет изменить решимость России в плане продолжения спецоперации на Украине.
Также Песков прокомментировал позицию Китая по Украине. Он отметил, что в ней есть определенные нюансы и российская сторона о них знает.
«Нас объединяет с Китаем абсолютно идеологическое сходство во взглядах на мировые дела, на недопустимость диктата, неуважения друг к другу. Здесь мы выступаем с общей позиции, это является залогом того, что в стратегическом плане мы действуем в унисон с КНДР», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Владимира Путина.
Песков считает, что время показало, что давление со стороны США на Россию, которое, в частности, касается СВО на Украине, бесполезно. Он напомнил, что 23 ноября Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров.
«Россия никогда не отказывалась от переговоров, и на нее не надо давить. Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них», — отметил Песков.
Ранее, 21 ноября, старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн в статье для The National Interest допустил, что из-за трудностей на фронте Украине может потребоваться вмешательство на новом уровне. Однако Блэкберн также добавил, что страны Запада не справляются с поставками необходимых для ВСУ боеприпасов и техники, а поддержка США прекратится из-за внутренних разногласий и ближневосточного конфликта.
Ранее, 6 ноября, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что НАТО терпит фиаско в украинском конфликте, в связи с чем его ждет незавидное будущее.
В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у НАТО не хватит сил и возможностей, как в прежние времена, распространять свои «щупальца» по всей планете.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.