НАТО продолжит снабжать Украину вооружением. Об этом 23 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«НАТО продолжит снабжать Украину вооружением, повышать уровень его тактико-технических характеристик и дальнейшее повышение степени своей вовлеченности в конфликт», — заявил Песков журналистам.

Однако, по его словам, это не сможет изменить решимость России в плане продолжения спецоперации на Украине.

Также Песков прокомментировал позицию Китая по Украине. Он отметил, что в ней есть определенные нюансы и российская сторона о них знает.

«Нас объединяет с Китаем абсолютно идеологическое сходство во взглядах на мировые дела, на недопустимость диктата, неуважения друг к другу. Здесь мы выступаем с общей позиции, это является залогом того, что в стратегическом плане мы действуем в унисон с КНДР», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Песков считает, что время показало, что давление со стороны США на Россию, которое, в частности, касается СВО на Украине, бесполезно. Он напомнил, что 23 ноября Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров.

«Россия никогда не отказывалась от переговоров, и на нее не надо давить. Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них», — отметил Песков.

Ранее, 21 ноября, старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн в статье для The National Interest допустил, что из-за трудностей на фронте Украине может потребоваться вмешательство на новом уровне. Однако Блэкберн также добавил, что страны Запада не справляются с поставками необходимых для ВСУ боеприпасов и техники, а поддержка США прекратится из-за внутренних разногласий и ближневосточного конфликта.

Ранее, 6 ноября, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что НАТО терпит фиаско в украинском конфликте, в связи с чем его ждет незавидное будущее.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у НАТО не хватит сил и возможностей, как в прежние времена, распространять свои «щупальца» по всей планете.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.