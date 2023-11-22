Реклама
Прямой эфир
Армия
Три украинских беспилотника сбиты над территорией Крыма
Мир
В США призвали Зеленского перестать жаловаться на сокращение помощи
Общество
В Кузбассе завершилась церемония прощания с экс-губернатором Тулеевым
Мир
Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом его мирный план по Украине
Общество
Трепову доставили на очередное заседание суда по делу о теракте
Мир
В МИДе выразили готовность работать с Финляндией по ситуации на границе
Мир
На Украине признали успешное наступление ВС РФ
Происшествия
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Подмосковье
Мир
Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС
Общество
Певцу Шарлоту грозит три административных дела
Армия
Раненый офицер «Отважных» подбил танк во время боя с «Азовом»
Общество
«Ангарский маньяк» получил еще 10 лет колонии по новому делу о трех убийствах
Общество
В Москве задержали торговцев незарегистрированными препаратами

В США допустили новый уровень вмешательства НАТО в украинский конфликт

NI: на Украине может потребоваться вмешательство НАТО на новом уровне
0
Фото: Global Look Press/Soeren Stache
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украине из-за трудностей на фронте может потребоваться вмешательство НАТО на совершенно ином уровне. Об этом 21 ноября написал старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн в статье для The National Interest.

«Ситуация далека от патовой. На самом деле, чтобы достичь пата и избежать поражения Украины, может потребоваться вмешательство НАТО на новом уровне», — считает эксперт.

Как отметил Блэкберн, положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) не следует оценивать по территориальному продвижению сторон. По его мнению, для выявления побеждающей стороны следует обратить внимание на человеческие и материальные потери.

Ученый указал, что Украина однозначно проигрывает России, так как ВСУ понесли большие потери во время летнего контрнаступления. В связи с этим Киев вынужден планировать новую мобилизацию, которая ударит по экономике страны и боевому духу граждан.

Блэкберн также добавил, что страны Запада не справляются с поставками необходимых для ВСУ боеприпасов и техники, а поддержка США прекратится из-за внутренних разногласий и ближневосточного конфликта.

Остина хондроз: США и Германия пересматривают помощь Украине
Кому может быть выгодно перемирие в 2024 году

Ранее, 6 ноября, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что НАТО терпит фиаско в украинском конфликте, в связи с чем его ждет незавидное будущее.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у НАТО не хватит сил и возможностей, как в прежние времена, распространять свои «щупальца» по всей планете.

4 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что НАТО создавалось как инструмент для подавления и сдерживания Советского Союза. Политик подчеркнул, что альянс остается «машиной для конфронтации».

13 октября бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что приказ президента Украины Владимира Зеленского следовать стратегиям НАТО в ходе контрнаступления, отданный ВСУ, привел к тому, что украинская армия потерпела полный крах. Также он отметил, что НАТО установило искусственные временные рамки для контрнаступления, что вызывает только нарастающую усталость от конфликта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023