Украине из-за трудностей на фронте может потребоваться вмешательство НАТО на совершенно ином уровне. Об этом 21 ноября написал старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн в статье для The National Interest.

«Ситуация далека от патовой. На самом деле, чтобы достичь пата и избежать поражения Украины, может потребоваться вмешательство НАТО на новом уровне», — считает эксперт.

Как отметил Блэкберн, положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) не следует оценивать по территориальному продвижению сторон. По его мнению, для выявления побеждающей стороны следует обратить внимание на человеческие и материальные потери.

Ученый указал, что Украина однозначно проигрывает России, так как ВСУ понесли большие потери во время летнего контрнаступления. В связи с этим Киев вынужден планировать новую мобилизацию, которая ударит по экономике страны и боевому духу граждан.

Блэкберн также добавил, что страны Запада не справляются с поставками необходимых для ВСУ боеприпасов и техники, а поддержка США прекратится из-за внутренних разногласий и ближневосточного конфликта.

Ранее, 6 ноября, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что НАТО терпит фиаско в украинском конфликте, в связи с чем его ждет незавидное будущее.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у НАТО не хватит сил и возможностей, как в прежние времена, распространять свои «щупальца» по всей планете.

4 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что НАТО создавалось как инструмент для подавления и сдерживания Советского Союза. Политик подчеркнул, что альянс остается «машиной для конфронтации».

13 октября бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что приказ президента Украины Владимира Зеленского следовать стратегиям НАТО в ходе контрнаступления, отданный ВСУ, привел к тому, что украинская армия потерпела полный крах. Также он отметил, что НАТО установило искусственные временные рамки для контрнаступления, что вызывает только нарастающую усталость от конфликта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.