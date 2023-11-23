Коллективный Запад продолжает вести политику разрушения Украины, не скрывая своей истинной цели — борьбы с Россией. Об этом 22 ноября сообщалось в статье посла РФ в Швейцарии Сергея Гармонина для швейцарского журнала Die Weltwoche, русская версия которой опубликована на сайте посольства.

«По итогам прошедших 10 лет можно сделать однозначный вывод, что «евромайдан» принес Украине лишь беды, утрату экономического, промышленного и демографического потенциала, а также территорий и каких-либо перспектив», — подчеркнул в публикации Гармонин.

Западные страны не отказываются от политики разрушения Украины ради цели — борьбы с Россией и нанесения «стратегического поражения» руками президента Украины Владимира Зеленского, отметил посол.

Гармонин указал, что россияне хотели видеть Украину в качестве доброго соседа и надежного друга, но позиция стран Запада и «податливость киевских временщиков» не оставила России другого выбора, поэтому и были приняты меры по защите Донбасса.

«Усилия Запада по бесполезной накачке киевского режима вооружениями могут лишь оттянуть этот момент, увеличив число жертв и масштаб разрушений на Украине, усугубить последствия антироссийских санкций для их авторов, но не обратить процесс вспять», — заключил посол РФ в Швейцарии.

Ранее, 21 ноября, глава Европейского совета Шарль Мишель в годовщину евромайдана прибыл с необъявленным визитом в Киев. В этот день в украинскую столицу также приехали министр обороны Германии Борис Писториус и президент Молдавии Майя Санду.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии в связи с 10-летием событий на центральной площади Киева указала на то, что Украина после евромайдана перестала быть самостоятельной.

21 ноября 2013 года в Киеве начался евромайдан — стихийные акции протеста. В тот день правительство Украины объявило о приостановке подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), которое планировалось подписать на саммите Восточного партнерства 28–29 ноября. В соглашении Международный валютный фонд (МВФ) 20 ноября потребовал от украинских властей повысить тарифы на газ и отопление на 40%, заморозить зарплаты и сократить бюджетные расходы.

Позднее, в феврале 2014 года, в Киеве был открыт огонь по активистам евромайдана и правоохранителям. Жертвами стали 53 человека. Новые власти Украины возложили вину за произошедшее на бывшее руководство страны и силовиков. Евромайдан вылился в политический кризис, а затем привел к эскалации на востоке Украины в 2014 году.