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Захарова назвала Украину после евромайдана вымирающей территорией

Захарова: Украина после евромайдана превратилась в «вымирающую территорию»
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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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Украина после евромайдана утратила самостоятельность и превратилась в «нищую, вымирающую территорию». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой от 20 ноября в связи с 10-летием событий на центральной площади Киева.

Захарова подчеркнула, что в ноябре 2013 года умелые провокаторы, подготовленные американскими и европейскими инструкторами, под привлекательными лозунгами вывели толпы людей на уличные протесты. Последовавшие за этим массовые беспорядки привели к вооруженному мятежу и завершились государственным переворотом, который был отвергнут жителями многих регионов страны, добавила она.

«Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, которые определяют ее внутреннюю и внешнюю политику», — отметила официальный представитель МИДа.

Захарова выразила сожаление, что оказавшийся «в заложниках у англосаксов» украинский народ вынужден жить при тирании и полностью зависеть от «внешних подачек». Она добавила, что на данный момент для Украины вошли в норму массовые нарушения прав и свобод человека, а «тоталитарная репрессивная машина» государства по подавлению инакомыслия работает на полную мощь.

«Репрессии центральных властей и восьмилетняя гражданская война против Донбасса привели к тому, что жители шести из 27 регионов Украины приняли решение о вхождении в состав России», — подытожила Захарова.

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Ранее, 17 ноября, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с «Известиями» рассказал, как события 10-летней давности повлияли на современное украинское государство. По его словам, за 10 лет Украина из суверенного государства стала сателлитом той англосакской политики, которой на Западе добивались многие столетия.

21 ноября 2013 года в Киеве начались стихийные акции протеста в ответ на приостановку властями подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Эти события получили название «евромайдан» и привели к госперевороту и свержению на тот момент президента Украины Виктора Януковича. На главной киевской площади начались столкновения радикалов с силовиками, приведшие к потерям с обеих сторон.

Позднее, в феврале 2014 года, в Киеве был открыт огонь по активистам евромайдана и правоохранителям. Жертвами стали 53 человека. Новые власти Украины возложили вину за произошедшее на бывшее руководство страны и силовиков.

Евромайдан вылился в политический кризис, а затем привел к эскалации на востоке Украины в 2014 году.

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