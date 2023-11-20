В Госдуме рассказали о влиянии евромайдана на современную Украину
21 ноября на Украине пройдет День достоинства и свободы — государственный праздник, учрежденный после событий евромайдана, начавшихся в ноябре 2013 года. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Известиями» рассказал, как события 10-летней давности повлияли на современное украинское государство.
«10 лет — это период большой трагедии для всего украинского народа, большая трагедия для государств, которые рядом с Украиной находятся, тех государств, которые входили раньше в единый Советский Союз, потому что Украина была одной из 15 братских республик. Запад почему-то выбрал Украину и с начала 1990-х годов начал проводить жесткую работу по внедрению туда и возрождению национализма», — сказал Водолацкий.
По его словам, за 10 лет Украина из суверенного государства стала сателлитом той англосакской политики, которой на Западе добивались многими столетиями.
Водолацкий добавил, для возвращения к прежней Украине люди сами должны искоренить нацизм, избавиться от идеологов национализма и отказаться от всех кураторов из НАТО и других различных западных структур.
21 ноября 2013 года в Киеве начались стихийные акции протеста в ответ на приостановку властями подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Эти события получили название «евромайдан» и привели к госперевороту и свержению на тот момент президента Украины Виктора Януковича. На главной киевской площади начались столкновения радикалов с силовиками, приведшие к потерям с обеих сторон.
Позднее, в феврале 2014 года, в Киеве был открыт огонь по активистам евромайдана и правоохранителям. Жертвами стали 53 человека. Новые власти Украины возложили вину за произошедшее на бывшее руководство страны и силовиков.
Евромайдан вылился в политический кризис, а затем привел к эскалации на Востоке Украины в 2014 году.