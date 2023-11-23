Губернатор Нью-Йорка опровергла версию теракта после взрыва машины на мосту

Власти США не находят признаков терроризма после случившегося взрыва автомобиля на мосту около границы с Канадой. Об этом, 22 ноября, сообщила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул во время пресс-конференции с местными журналистами.

«Судя по результатам предварительных данных расследования, никаких признаков причастности террористов к случившемуся здесь ужасному взрыву, в западной части штата Нью-Йорк, нет», — отметила она.

Уточняется, что аэропорт Буффало Ниагара, несмотря на случившееся, продолжает осуществлять внутренние рейсы.

Ранее в этот день портал ABC News сообщил, что мост через Ниагарский водопад, где проходит американо-канадская граница, был закрыт после взрыва на американской стороне моста. Как отметили в мэрии Ниагарского водопада, инцидент произошел с автомобилем Mercedes, направляющимся в Нью-Йорк.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что во время взрыва машины на мосту погибли два человека, ранениями отделался пограничник. ФБР проводит расследование взрыва на мосту как попытку совершения террористической атаки.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что канадская граница закрыта в районе взрыва на Радужном мосту и на ближайших КПП с США. Он уточнил, что всего закрыто четыре моста. По его словам, сейчас рассматривается вопрос об усилении мер безопасности на всех КПП на границе. Трюдо также добавил, что правительство Канады собирает информацию о взрыве и находится на связи с американскими властями.

По информации Fox News, машина, взорвавшаяся на мосту у границы США и Канады, числилась в угоне.