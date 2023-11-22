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Канадская граница закрыта в районе взрыва на Радужном мосту

Трюдо: Оттава и Вашингтон находятся на связи после взрыва на мосту
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Фото: REUTERS/Reuters TV
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Канадская граница закрыта в районе взрыва на Радужном мосту и на ближайших КПП с США. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Я могу подтвердить, что граница закрыта на участке Радужного моста <...> и на других мостах», — сказал Трюдо, выступая в парламенте.

Он уточнил, что всего закрыты четыре моста. По его словам, сейчас рассматривается вопрос об усилении мер безопасности на всех КПП на границе.

Трюдо также добавил, что правительство Канады собирает информацию о взрыве и находится на связи с американскими властями.

Ранее в этот день портал ABC News сообщил, что мост через Ниагарский водопад, где проходит американо-канадская граница, был закрыт после взрыва на американской стороне моста. Как отметили в мэрии Ниагарского водопада, инцидент произошел с автомобилем Mercedes, направляющимся в Нью-Йорк.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что во время взрыва машины на мосту погибли два человека, ранениями отделался пограничник. ФБР проводит расследование взрыва на мосту как попытку совершения террористической атаки.

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