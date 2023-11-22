СМИ сообщили о двух погибших при взрыве моста между США и Канадой
Во время взрыва машины на мосту между США и Канадой погибли два человека, ранениями отделался пограничник. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
«Машина направлялась из США в Канаду и ехала в сторону здания погранохраны», — говорится в сообщении.
ФБР проводит расследование взрыва на мосту как попытку совершения террористической атаки.
Ранее этим же днем портал ABC News сообщил, что в Нью-Йорке мост через Ниагарский водопад, соединяющий США и Канаду, был закрыт после взрыва на американской стороне моста. Как отметили в мэрии Ниагарского водопада, инцидент произошел с автомобилем Mercedes-Benz, направляющимся в Нью-Йорк.
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул сообщила, что внимательно следит за ситуацией.