Пакистан обратился к России за поддержкой заявки страны на членство в БРИКС. Об этом 22 ноября сообщили «Известиям» в посольстве Пакистана в Москве.

«БРИКС — важная международная организация, поскольку она представляет 40% населения земного шара. Пакистан, как и многие другие страны, также недавно выразил заинтересованность в присоединении к БРИКС. Пакистан обратился к Российской Федерации за поддержкой в ее заявке на членство в БРИКС», — указали в посольстве.

Ранее в этот день новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали сообщил, что Исламабад подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году. Отмечается, что Пакистан рассчитывает на содействие России в вопросе присоединения республики к объединению уже в 2024 году.

16 октября посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев рассказал, что список стран — кандидатов в новые партнеры БРИКС будет утвержден на следующем саммите объединения, который пройдет в 2024 году в Казани.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что в основе расширения БРИКС лежит объективный процесс формирования многополярности в мире. По его словам, никто в мире не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений.

По итогам XV саммит БРИКС, который проходил в столице ЮАР Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что члены БРИКС приняли решение пригласить в объединение Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Они станут полноценными участниками сообщества с 1 января 2024 года.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР.