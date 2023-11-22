Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году. Об этом 22 ноября сообщил в интервью ТАСС новый посол страны в России Мухаммад Халид Джамали.

Отмечается, что Пакистан рассчитывает на содействие России в вопросе присоединения республики к объединению уже в 2024 году.

«Мы уже подали заявку. Мы контактируем со странами-членами для оказания поддержки членству Пакистана и рассчитываем на содействие России», — отметил глава диппредставительства.

Ранее, 16 октября, посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев рассказал, что список стран — кандидатов в новые партнеры БРИКС будет утвержден на следующем саммите объединения, который пройдет в 2024 году в Казани.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что в основе расширения БРИКС лежит объективный процесс формирования многополярности в мире. По его словам, никто в мире не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений.

XV саммит БРИКС проходил в столице ЮАР Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. По его итогам президент ЮАР заявил, что члены БРИКС приняли решение пригласить в объединение Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Они станут полноценными участниками сообщества с 1 января 2024 года.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР.