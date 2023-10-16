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Список кандидатов в новые партнеры БРИКС утвердят на саммите в Казани

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Список стран — кандидатов в новые партнеры БРИКС будет утвержден на следующем саммите объединения, который пройдет в 2024 году в Казани. Об этом 16 октября рассказал посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев.

«Сейчас никаких прогнозов я бы делать не стал, на йоханнесбургском саммите поручено лидерами проработать модальности новой категории партнеров и согласовать список кандидатов в эту категорию, который должен быть утвержден на саммите в Казани», — сказал он ТАСС.

По словам дипломата, подготовка к проведению саммита в столице Татарстана уже началась. Он станет кульминацией российского председательства, которое включит в себя около 200 мероприятий разного уровня.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что в основе расширения БРИКС лежит объективный процесс формирования многополярности в мире. По его словам, никто в мире не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений.

12 октября президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе выступления в парламенте страны отметил, что принятие в БРИКС с 1 января 2024 года шести новых стран является мощным импульсом, усиливающим позиции Глобального Юга. При этом он спрогнозировал дальнейшее расширение и усиление объединения.

XV саммит БРИКС проходил в столице ЮАР Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. По его итогам президент ЮАР заявил, что члены БРИКС приняли решение пригласить в объединение Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Они станут полноценными участниками сообщества с 1 января 2024 года.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР.

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