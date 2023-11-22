Реклама
Прямой эфир
Мир
В секторе Газа зафиксировали более 170 атак на систему здравоохранения
Общество
Суд в Москве отправил экс-замминистра Нидзельского под домашний арест
Экономика
В правительстве РФ не поддержали регулирование цен на бензин и дизель
Общество
Экс-замминистра энергетики РФ Нидзельского задержали по подозрению в мошенничестве
Происшествия
Склад с лакокрасочной продукцией загорелся в Новой Москве
Мир
В МЧС сообщили о пересечении КПП «Рафах» 82 россиянами
Мир
Шольц на онлайн-саммите призвал положить конец украинскому конфликту
Мир
Избранный лидер Аргентины предложил Зеленскому принять конференцию по Украине
Общество
«Ангарского маньяка» могут проверить на причастность еще к 50 убийствам
Экономика
Минфин собирается запретить с 1 января торговать иностранными акциями в РФ
Мир
В Италии назвали единственный способ спасти Украину
Мир
Захарова раскритиковала борьбу Запада с инакомыслием
Мир
МИД Сирии призвал не дать Израилю избежать наказания за свои действия
Общество
Самозанятые таксисты не должны будут менять иномарки на российские авто

В Новой Москве появится новое пространство для спора и отдыха

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новое пространство для отдыха и занятий спортом организуют в Новой Москве. Об этом в среду, 22 ноября, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, проектирование нового общественного пространства уже завершено. Оно расположится в поселении Сосенское недалеко от Скандинавского бульвара. Общая площадь пространства составит 2,5 га, уточняет RT.

Для горожан там организуют прогулочный маршрут вдоль реки Варварки, обустроят детские площадки и места для пикников, сообщает агентство городских новостей «Москва». Помимо этого, там появятся места для занятий спортом, волейболом и бадминтоном. Парк интегрируют в существующую сеть маршрутов для велосипедов и самокатов, непосредственно к нему будет вести сквозной веломаршрут, отмечает НСН.

По словам главы Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, для жителей ТиНАО также доступны другие пространства, например площадь Туве Янссон и Линейный парк. Он добавил, что в Новой Москве по поручению мэра Сергея Собянина формируется многофункциональная застройка с социальной и коммерческой инфраструктурой, пишет «Москва 24».

Зеленое наваждение: как бюджетно благоустроить парк
В российских регионах гражданам пытаются привить ответственность за городские территории

20 ноября стало известно, что парки Московской области оформят в едином фирменном стиле «Зима в Подмосковье». Кроме того, к зиме готовят и горнолыжную инфраструктуру. В предстоящем зимнем сезоне будут работать 18 горнолыжных клубов, их запустят с начала декабря.

10 ноября в Министерстве благоустройства Московской области рассказали о работе над созданием комфортных и современных условий для досуга молодежи. В частности, расширяются пространства для занятий спортом и активного отдыха. В 2024 году в регионе построят шесть новых скейт-парков, сообщает телеканал «360». В частности, большие скейт-парки оборудуют в парке «Заречная» в Балашихе и парке «Захарово» в Одинцове.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023