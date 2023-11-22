В Новой Москве появится новое пространство для спора и отдыха

Новое пространство для отдыха и занятий спортом организуют в Новой Москве. Об этом в среду, 22 ноября, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, проектирование нового общественного пространства уже завершено. Оно расположится в поселении Сосенское недалеко от Скандинавского бульвара. Общая площадь пространства составит 2,5 га, уточняет RT.

Для горожан там организуют прогулочный маршрут вдоль реки Варварки, обустроят детские площадки и места для пикников, сообщает агентство городских новостей «Москва». Помимо этого, там появятся места для занятий спортом, волейболом и бадминтоном. Парк интегрируют в существующую сеть маршрутов для велосипедов и самокатов, непосредственно к нему будет вести сквозной веломаршрут, отмечает НСН.

По словам главы Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, для жителей ТиНАО также доступны другие пространства, например площадь Туве Янссон и Линейный парк. Он добавил, что в Новой Москве по поручению мэра Сергея Собянина формируется многофункциональная застройка с социальной и коммерческой инфраструктурой, пишет «Москва 24».

20 ноября стало известно, что парки Московской области оформят в едином фирменном стиле «Зима в Подмосковье». Кроме того, к зиме готовят и горнолыжную инфраструктуру. В предстоящем зимнем сезоне будут работать 18 горнолыжных клубов, их запустят с начала декабря.

10 ноября в Министерстве благоустройства Московской области рассказали о работе над созданием комфортных и современных условий для досуга молодежи. В частности, расширяются пространства для занятий спортом и активного отдыха. В 2024 году в регионе построят шесть новых скейт-парков, сообщает телеканал «360». В частности, большие скейт-парки оборудуют в парке «Заречная» в Балашихе и парке «Захарово» в Одинцове.