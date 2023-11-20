Парки Московской области на зиму оформят в едином стиле

Парки Московской области оформят в едином фирменном стиле «Зима в Подмосковье». К такому решению пришли на совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами муниципалитетов.

«Он доведен до всех муниципалитетов. Это оформление всех городских локаций, парков, информационных ресурсов и социальных сетей», — сказал министр культуры региона Василий Кузнецов, его цитату приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам главы ведомства, к зиме готовят и горнолыжную инфраструктуру. Он уточнил, что в предстоящем зимнем сезоне будут работать 18 горнолыжных клубов, их запустят с начала декабря.

Также Кузнецов напомнил, что минувшей зимой регион посетили 4,7 млн туристов, среди которых любители активного отдыха: катания на снегоходах и лыжах, зимней рыбалки. В этом году для них также готовят большое число объектов.