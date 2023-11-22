Йеменские хуситы нанесли удар по военным объектам Израиля в Эйлате

Йеменские повстанцы-хуситы сообщили о совершении ракетного обстрела по военным Израиля. Об этом в среду, 22 ноября, заявил представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Ракетные войска йеменских вооруженных запустили серию крылатых ракет по военным объектам израильского образования в Умм-эр-Рашраше (Эйлате) на юге оккупированной Палестины», — отметил он в эфире телеканала Al Masirah.

19 ноября телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader, предположив, что оно израильское. Источники сообщили также, что судно, захваченное хуситами, принадлежит израильскому бизнесмену, на его борту нет граждан Израиля, отмечается в материале. В израильской армии подтвердили захват хуситами грузового судна в южной части Красного моря. Там заявили, что корабль, захваченный хуситами, «не является израильским и направлялся из Турции в Индию».

В тот же день член политбюро движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад отметил, что хуситы, захватившие в Красном море грузовое судно Galaxy Leader, намерены общаться с экипажем по законам ислама.

30 октября стало известно, что между Саудовской Аравией и хуситами из Йемена, относящимися к движению «Ансар Аллах», произошло обострение конфликта. В связи с этим Саудовская Аравия перевела свою армию в режим боевой готовности. Это произошло после гибели четверых военнослужащих в сражении с хуситами в юго-западной части провинции Джазан. Кроме того, армия Эр-Рияда перехватила ракету, которая, вероятно, была нацелена на территорию Израиля.

Ранее, 19 октября, сообщалось, что эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Carney перехватил три ракеты из Йемена в Красном море. Предполагалось, что конечной целью ракет должна была стать территория Израиля.

Еще в феврале заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что конфликт в Йемене не закончится в ближайшее время.

В Йемене с лета 2014 года идет противостояние между правительственными силами и сторонниками «Ансар Аллах». С 2015 года международно признанные власти поддержала арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Стороны неоднократно пытались сесть за стол переговоров. В Швеции в 2018-м они достигли некоторых договоренностей, однако выполнять их так и не стали.